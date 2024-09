Janet Jackson s’excuse pour les commentaires de Kamala Harris

Suite à une réaction rapide suite à ses récents commentaires sur la vice-présidente Kamala Harris, Janet Jackson a présenté ses excuses.

Le manager du quintuple lauréat du Grammy, Mo Elmasri, a admis que Jackson avait déjà parlé « sur la base de fausses informations » au sujet de la famille et de l’origine ethnique du candidat démocrate à la présidence lors d’une récente interview avec Le Gardien.

« Elle respecte profondément la vice-présidente Kamala Harris et ses réalisations en tant que femme noire et indienne. Janet s’excuse pour toute confusion causée et reconnaît l’importance d’une représentation précise dans le discours public », a déclaré Elmasri Buzzfeed « Nous apprécions l’opportunité qui nous est donnée d’aborder ce sujet et nous resterons déterminés à promouvoir l’unité », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Jackson avait déjà émis des hypothèses sur les antécédents familiaux de Harris, tout en admettant apparemment qu’elle ne savait pas de quoi elle parlait.

« Eh bien, vous savez ce qu’ils auraient dit ? Elle n’est pas noire. C’est ce que j’ai entendu. Qu’elle est indienne », a-t-elle déclaré. Le GardienLorsque le journaliste a précisé que Harris était d’origine noire et sud-asiatique, Jackson a répondu : « Son père est blanc. C’est ce qu’on m’a dit. Je veux dire, je n’ai pas regardé les nouvelles depuis quelques jours. On m’a dit qu’ils avaient découvert que son père était blanc. »

Jackson semble reprendre à son compte une théorie de complot d’extrême droite perpétuée par Donald Trump, l’adversaire de Harris à la présidentielle. Lors du débat présidentiel qui s’est tenu plus tôt ce mois-ci, Trump a déclaré : « Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c’est que j’ai lu qu’elle n’était pas noire. Et puis j’ai lu qu’elle était noire et c’est OK. L’une ou l’autre me convenait. C’est à elle de décider. »

Il est bien connu que le père de la vice-présidente, Donald, est un professeur d’économie jamaïcain-américain à l’université de Stanford, tandis que sa défunte mère, Shyamala Gopalan, était une chercheuse et scientifique renommée dans le domaine du cancer du sein, originaire du sud de l’Inde. Les deux parents de Kamala ont immigré aux États-Unis, où ils se sont rencontrés alors qu’ils étaient étudiants diplômés à l’université de Californie à Berkeley.