Janet Jackson s’excuse pour la « confusion » autour de Kamala Harris

La chanteuse Janet Jackson s’est excusée par l’intermédiaire d’un représentant pour avoir affirmé que la vice-présidente Kamala Harris, qui est noire, n’était « pas noire ».

« Elle n’est pas noire », a déclaré Jackson, dans un entretien avec Le Gardien « C’est ce que j’ai entendu. Elle est indienne. Son père est blanc. C’est ce qu’on m’a dit. Je n’ai pas regardé les nouvelles depuis quelques jours. On m’a dit qu’ils avaient découvert que son père était blanc. »

Harris, bien sûr, n’est pas à moitié blanche. Son père est Donald Harrisun économiste jamaïcain-américain qui fut le premier universitaire noir à obtenir un poste permanent au département d’économie de Stanford.

Harris, diplômé de la célèbre université historiquement noire Howard, a fréquemment parlé à propos de son identité noire en politique. Elle a également une fois plaisantéLorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà fumé de la marijuana, elle a répondu : « La moitié de ma famille est originaire de la Jamaïque, vous vous moquez de moi ? »

Elle est également indienne. Sa défunte mère, Shyamala Gopalan, une scientifique médicale qui travaillait au Lawrence Berkeley National Laboratory, était originaire de Chennai.

Un porte-parole de Jackson a déclaré à BuzzFeed ses commentaires étaient « basés sur de la désinformation ».

« Elle respecte profondément la vice-présidente Kamala Harris et ses réalisations en tant que femme noire et indienne », a ajouté le porte-parole. « Janet s’excuse pour toute confusion causée et reconnaît l’importance d’une représentation précise dans le discours public. Nous apprécions l’opportunité d’aborder ce sujet et resterons déterminés à promouvoir l’unité. »

Le représentant de Jackson n’a pas expliqué comment cette information lui était parvenue.

L’ancien président Donald Trump, adversaire de Harris lors de l’élection présidentielle de cette année, a pollué le débat public sur la race de Harris, rendant fausses déclarations que Harris a induit les électeurs en erreur sur ses origines

« Je ne savais pas qu’elle était noire jusqu’à ce qu’elle devienne noire il y a quelques années et qu’elle veuille maintenant être connue comme telle », a déclaré Trump lors de la convention annuelle de l’Association nationale des journalistes noirs à Chicago le mois dernier. « Je ne sais pas si elle est indienne ou noire ? »

Au moins, Janet Jackson sait désormais que la réponse est « les deux ».