Janet Jackson s’excuse d’avoir remis en question la race de la vice-présidente américaine Kamala Harris – Entertainment News

Photo : BANG Showbiz. Tous droits réservés.

Janet Jackson regrette d’avoir remis en question la race de la vice-présidente américaine Kamala Harris.

La chanteuse, âgée de 58 ans, a été confrontée à une énorme réaction ce week-end après avoir faussement affirmé lors d’une interview avec The Guardian que la démocrate de 59 ans n’était pas noire, faisant écho à une théorie du complot d’extrême droite.

Dimanche, la lauréate d’un Grammy a publié une déclaration d’excuses pour ses propos auprès du magazine People, dans laquelle elle affirmait : « Janet Jackson reconnaît que ses récents commentaires sur l’identité raciale de la vice-présidente Kamala Harris étaient fondés sur de fausses informations. Elle présente ses plus sincères excuses pour toute confusion causée et réaffirme son respect pour le double héritage de Kamala Harris, à la fois noire et indienne. »

« Janet reste déterminée à favoriser l’unité, l’inclusion et la compréhension et est reconnaissante d’avoir l’occasion de clarifier sa position.

« Elle continuera à utiliser sa plateforme pour soutenir les dirigeants qui représentent la diversité et le progrès. »

Janet a fait cette remarque controversée à propos de Kamala dans son entretien avec The Guardian, publié samedi, lorsque son intervieweur a déclaré que la politicienne pourrait devenir la première femme noire à être élue présidente des États-Unis.

Janet a répondu : « Eh bien, vous savez ce qu’ils auraient dit ? Elle n’est pas noire. C’est ce que j’ai entendu. Qu’elle est indienne. »

Lorsque le journaliste du Guardian a dit à Janet que Kamala était en fait les deux, la chanteuse a faussement déclaré : « Son père est blanc. C’est ce qu’on m’a dit. Je veux dire, je n’ai pas regardé les nouvelles depuis quelques jours. »

« On m’a dit qu’ils avaient découvert que son père était blanc. »

La chanteuse a ajouté qu’elle n’était pas sûre que les États-Unis soient « prêts » à accueillir une « femme de couleur » à la tête de la Maison Blanche, ajoutant : « Je ne sais pas. Honnêtement, je ne veux pas répondre à cette question parce que je ne sais vraiment pas. »

« Je pense que d’une manière ou d’une autre, ce sera le chaos. »

La mère de Kamala, le Dr Shyamala Gopalan, a grandi en Inde et son père, Donald J Harris, a immigré de la Jamaïque pour étudier l’économie à l’Université de Californie à Berkeley, où il a rencontré Shyamala.

Donald Trump, 78 ans, rival de Kamala à l’élection présidentielle américaine, avait déjà suscité l’indignation lorsqu’il avait fait de fausses déclarations sur la race de Harris lors de la convention de l’Association nationale des journalistes noirs en juillet, affirmant qu’elle « était devenue une personne noire ».

Il a déclaré : « Elle a toujours été d’origine indienne et elle ne faisait que promouvoir l’héritage indien.

« Je ne savais pas qu’elle était noire, jusqu’à ce qu’il y a quelques années, elle devienne noire, et maintenant elle veut être connue comme noire. Donc je ne sais pas si elle est indienne ou noire ? »