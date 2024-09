Janet Jackson s’excuse auprès de Kamala Harris et accuse la société de « désinformation »

Janet Jackson s’est excusée pour ses commentaires dans une interview publiée samedi où la chanteuse se demandait si la vice-présidente Kamala Harris était noire, affirmant que ses remarques controversées étaient « basées sur de la désinformation », selon une déclaration fournie à Buzzfeed.

Dans Le Gardien entretienInterrogé sur la perspective d’avoir le premier président noir et femme de l’histoire après le jour du scrutin, Jackson a déclaré à propos de Harris : « Eh bien, vous savez ce qu’ils auraient dit ? Elle n’est pas noire. C’est ce que j’ai entendu. Qu’elle est indienne. »

Jackson a ajouté : « Son père est blanc. C’est ce qu’on m’a dit. Je veux dire, je n’ai pas regardé les nouvelles depuis quelques jours. On m’a dit qu’ils avaient découvert que son père était blanc. » (Le père de Harris, Donald J. Harris, est noir, est né à Browns Town, en Jamaïque, et a grandi en Jamaïque.)

Les commentaires du chanteur — Jackson a également prédit un « chaos » après le jour de l’élection, quel que soit le vainqueur — ont déclenché un tollé instantané sur les réseaux sociaux, où les fans se sont demandés qui était le « ils » qui avait donné à Jackson des informations erronées, ainsi que l’opinion mal informée du chanteur sur le candidat.

Dans une déclaration faite dimanche à BuzzfeedMo Elmasri, identifié comme le manager de Jackson dans l’article, a déclaré que la chanteuse était désolée pour son Tuteur commentaires – qui ont été faits « sur la base de fausses informations » – tout en ajoutant que Jackson reconnaît désormais que Harris est d’origine noire et indienne. (Le manager de Janet Jackson est son frère Randy Jackson, ont confirmé les représentants à Pierre roulante.)

«[Jackson] « Janet respecte profondément la vice-présidente Kamala Harris et ses réalisations en tant que femme noire et indienne », a déclaré Elmasri dans son communiqué. « Janet s’excuse pour toute confusion causée et reconnaît l’importance d’une représentation précise dans le discours public. »

Elmasri a ajouté : « Nous apprécions l’opportunité qui nous est donnée d’aborder ce sujet et nous resterons déterminés à promouvoir l’unité. »

Cet article a été mis à jour le 22 septembre à 18h52 HE pour indiquer que le manager de Janet Jackson est Randy Jackson et non Mo Elmasri.