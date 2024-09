Janet Jackson se souvient d’un dysfonctionnement vestimentaire lors d’un concert pour la reine

Janet Jackson vient de révéler les détails choquants d’un dysfonctionnement majeur de sa garde-robe. Non, pas que 1. Le faux pas vestimentaire s’est produit alors qu’elle se produisait dans son emblématique Nation du rythme tenue.

« Une histoire drôle », a-t-elle déclaré, tout en discutant de ses meilleurs moments de mode au fil des ans avec Vogue britannique. « Je jouais pour la reine d’Angleterre, et nous faisions Nation du rythme. Effectivement, dès que je me suis accroupi, mon pantalon s’est déchiré jusqu’à la raie de mes fesses.

Jackson « n’arrivait pas à croire que c’était arrivé… Puis j’ai commencé à sentir de l’air à l’arrière, alors j’ai su que c’était vraiment arrivé », a-t-elle expliqué. La solution de la légende de la pop ? « Je ne lui ai jamais tourné le dos, ce que j’aurais dû faire dans certaines chorégraphies. J’ai juste regardé vers l’avant », a-t-elle déclaré.

Janet Jackson en 1989.

Gie Knaeps/Getty



Jackson a tout fait au cours de sa carrière incomparable de cinq décennies, en détenant le record du plus grand nombre de nominations aux American Music Awards pour un seul album (12, pour Contrôle), à son intronisation au Rock & Roll Hall of Fame, en passant par son succès croisé en tant qu’actrice dans des séries comme Différents coups et dans des films comme Justice poétique.

Pourtant, son tristement célèbre problème vestimentaire du Super Bowl de 2004 continue de la hanter. L’incident, au cours duquel sa poitrine a été exposée alors qu’elle jouait avec Justin Timberlake, a déclenché des vagues de réactions négatives qui se font encore sentir aujourd’hui. Le rôle principal de Jackson dans un film biographique sur Lena Horne à venir a été révoqué, elle a fait l’objet d’une enquête de la FCC, ce qui a donné lieu à une amende de plus de 500 000 dollars prélevée par CBS (qui a finalement été annulée), et à une statue de Mickey Mouse dans le film. Nation du rythme la tenue a été retirée de Disney World.

Elle a révélé l’inspiration derrière cette tenue mémorable, qui a été imaginée pour les visuels et la tournée de soutien de son album de 1989 Nation du rythmeofficiellement intitulé Rhythm Nation de Janet Jackson 1814. « Fahrenheit 451« C’est de là que ça vient, de là que ça m’a inspiré. Avec la chemise à col montant, le chapeau avec la plaque dessus », a-t-elle expliqué. « C’est un film français, je crois. »

L’adaptation par François Truffaut en 1966 du classique dystopique de Ray Bradbury mettait en vedette Julie Christie et Oscar Werner. Les costumes de Fahrenheit 451 se composait de combinaisons noires épurées composées de panneaux et de vitres modulaires. Le film a été l’un des premiers gros travaux de costumes du regretté Tony Walton, qui a travaillé sur des films comme Mary Poppins et Le sorcier et a été nominé pour cinq Oscars, en remportant un pour la direction artistique et la décoration de plateau sur Tout ce jazz.

Jackson a décrit « avoir besoin de quelqu’un pour construire » sa vision de l’ Nation du rythme « Qui pourrait faire ça pour moi ? » se souvient-elle avoir réfléchi. Les frères célèbres de Jackson lui ont conseillé Bill Whittenl’homme à l’origine de certains des moments vestimentaires les plus légendaires de Michael Jackson, notamment ce gant unique parsemé de strass. « Toutes ces plaques devaient être fabriquées », a expliqué Jackson, « et Bill a fait un travail merveilleux. »



Janet Jackson dans sa tenue « Rhythm Nation » en 1989.

Fryderyk Gabowicz/Photo alliance via Getty



L’influence de Jackson sur la mode perdure. Victoria Monet a récemment fait référence au clip de 2008 de Jackson pour la chanson « Feedback » dans son propre clip pour « Alright », lui-même une référence à la chanson de Janet Nation du rythme chanson « Alright ». Kim Kardashian a également enfilé le haut court et le pantalon à pattes d’éléphant de Jackson dans le clip de 1993 pour « If », que Kardashian a acheté lors d’une vente aux enchères en 2021.