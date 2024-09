Janet Jackson révèle qu’elle a eu un autre problème de garde-robe… et cela impliquait la reine Elizabeth

CNN

Janet Jackson partage une histoire qui prouve que son tristement célèbre moment de la mi-temps du Super Bowl avec Justin Timberlake n’était pas son seul « dysfonctionnement vestimentaire ».

La chanteuse et actrice légendaire a servi le thé royalement délicieux dans une vidéo avec British Vogue pour leur franchise « Life in Looks » publiée jeudi, dans laquelle elle racontait une « histoire amusante » sur sa tenue emblématique « Rhythm Nation ».

« Je chantais pour la reine d’Angleterre et nous chantions Rhythm Nation », se souvient-elle. « Effectivement, dès que je me suis accroupie, mon pantalon s’est déchiré au niveau de mes fesses. »

Attendez, quoi ?! On vient à peine de se remettre d’avoir entendu parler des célèbres cousins ​​de Jackson et maintenant ça ?

« Je n’arrivais pas à croire que cela était arrivé », a déclaré Jackson. « Je me suis dit : « Oh mon Dieu ! » »

Jackson a déclaré qu’elle savait que c’était légitime lorsqu’elle a senti « de l’air là-bas » à cause de la déchirure dans son pantalon. La star a déclaré qu’elle avait dû ajuster sa performance devant la reine.

« Je ne lui ai donc jamais tourné le dos, comme certaines chorégraphies étaient censées le faire », a déclaré Jackson. « J’ai juste regardé devant moi. »

Jackson a également parlé de la façon dont la célèbre clé qu’elle gardait sur une boucle d’oreille créole est née – elle était chargée de nettoyer les cages des nombreux animaux de sa famille et c’était sa façon de transporter la clé – et de réaliser le clip de « Scream » avec son frère, Michael Jackson.