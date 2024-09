Janet Jackson remet en question l’identité raciale de Kamala Harris dans une nouvelle interview

En juillet, Janet Jackson est allée viral quand elle est partie Soirées du cœur avec Dev Griffin et a poliment exprimé son désintérêt pour les interviews : « Je ne veux pas être impolie, mais je dois être honnête avec vous. S’il vous plaît, arrêtez de me poser des questions. Je n’ai jamais pensé que je donnais une bonne interview. Je n’aime vraiment pas parler, alors je préfère rester silencieuse et écouter les autres parler, et ça a toujours été mon cas. » L’icône de la musique l’a prouvé avec sa nouvelle interview dans Le Gardien.

Comme Jackson chante souvent sur l’injustice sociale, la journaliste Nosheen Iqbal a déclaré que « l’Amérique pourrait être sur le point d’élire sa première femme noire présidente, Kamala Harris ». Jackson a répondu : « Eh bien, vous savez ce qu’ils auraient dit ? Elle n’est pas noire. C’est ce que j’ai entendu. Qu’elle est indienne. » L’interaction n’a pas été meilleure à partir de là. En voici un extrait :

Elle me regarde avec impatience, pensant peut-être que j’ai des origines indiennes. « Eh bien, elle est les deux », dis-je. « Son père est blanc. C’est ce qu’on m’a dit. Je veux dire, je n’ai pas regardé les informations depuis quelques jours », tousse-t-elle. « On m’a dit qu’ils avaient découvert que son père était blanc. »

Les rumeurs ont commencé il y a quelques mois lorsque Donald Trump a remis en question l’identité raciale de Harrismais il est bien connu que son père est jamaïcain et sa mère indienne. Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que l’Amérique était prête pour un président qui soit une femme de couleur, Jackson a répondu : « Je ne sais pas. Honnêtement, je ne veux pas répondre à cette question parce que je ne sais vraiment pas. Je pense que d’une manière ou d’une autre, ce sera le chaos. »

