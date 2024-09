Janet Jackson rejette les excuses après avoir remis en question la race de Kamala Harris

« Janet Jackson est l’une des personnes les plus influentes de l’histoire de la musique. C’était tout simplement irresponsable de sa part de répéter quelque chose qu’elle avait « entendu » concernant la chose même qu’ils utilisent contre Kamala ! Sa propre race », une autre personne a commenté « Nous sommes à moins de 50 jours des élections. Il faut parler plus intelligemment ! »

Contenu de l’article

Comme elle Tuteur L’interview a fait le tour du net, dans une déclaration à Variété, USA Today et d’autres médias, les représentants de Jackson ont déclaré qu’un Les « excuses » attribuées à la chanteuse par Mo Elmasri, qui prétendait être son manager, n’étaient pas autorisées.

Les excuses, qui ont été publiées par Buzzfeed et est apparu dans plusieurs médias importants, on peut lire : « Janet Jackson souhaite clarifier ses récents commentaires. Elle reconnaît que ses déclarations concernant l’identité raciale de la vice-présidente Kamala Harris étaient basées sur de fausses informations. Janet respecte le double héritage de Harris, à la fois noir et indien, et s’excuse pour toute confusion causée. Elle apprécie la diversité que représente Harris et comprend l’importance de la célébrer dans la société d’aujourd’hui. Janet reste déterminée à promouvoir l’unité et la compréhension. »