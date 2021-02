Dans ses excuses, le chanteur de « Cry Me a River » a reconnu à quel point son silence sur le scandale en disait long.

«Je suis profondément désolé pour la période de ma vie où mes actions ont contribué au problème, où j’ai parlé à l’envers ou je n’ai pas parlé de ce qui était juste», a-t-il écrit sur Instagram le 12 février. J’ai échoué dans ces moments et dans bien d’autres et j’ai bénéficié d’un système qui tolère la misogynie et le racisme. «

« Je tiens spécifiquement à m’excuser auprès de Britney Spears et Janet Jackson individuellement, car je prends soin de ces femmes et je les respecte et je sais que j’ai échoué », a-t-il poursuivi. « Je me sens également obligé de répondre, en partie, parce que toutes les personnes impliquées méritent mieux et le plus important, parce que c’est une conversation plus large à laquelle je veux de tout cœur participer et m’épanouir. «

« En raison de mon ignorance, je ne l’ai pas reconnu pour autant que c’était pendant que cela se passait dans ma propre vie, mais je ne veux jamais profiter du fait que les autres soient à nouveau rabattus. Je n’ai pas été parfait pour naviguer dans tout cela. tout au long de ma carrière », a-t-il partagé. « Je sais que ces excuses sont une première étape et n’absolvent pas le passé. Je veux assumer la responsabilité de mes propres faux pas dans tout cela et faire partie d’un monde qui élève et soutient. »

Il a conclu: « Je me soucie profondément du bien-être des personnes que j’aime et que j’ai aimées. Je peux faire mieux et je ferai mieux. »