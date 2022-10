Janet Jackson porte une coiffure sauvage chez Thom Brown à la Fashion Week de Paris – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Vianney Le Caer/Invision/AP/Shutterstock

Janet JacksonLa coiffure de Thom Brown était incontournable lors du défilé Thom Brown à la Fashion Week de Paris. La chanteuse légendaire a coiffé ses cheveux noirs dans un chignon massif qui dominait le sommet de sa tête le lundi 3 octobre. Janet a laissé tomber une mèche de cheveux pour atteindre près de sa poitrine. Sa coiffure complète était tellement incroyable et a dû prendre des heures à réussir!

Janet portait un costume gris et une robe assortie de Thom Brown au défilé de mode. Son look comprenait également une cravate grise, une chemise à col blanc à manches longues et une paire de chaussures grises. Janet a porté un sac en cuir noir de la ligne de mode à l’événement. Janet était certainement l’une des stars les mieux habillées du spectacle.

Le chanteur “All For You” a été rejoint par le rappeur Chat Doja et Vogue éditeur en chef Anna Wintour au défilé Thom Brown. Janet s’est assise entre le duo et a discuté avec Anna dans une vidéo du spectacle. Janet a également montré son look dans la voiture en direction du spectacle Thom Brown. “Je sais que ça va être incroyable, parce que c’est un génie, vraiment un génie”, a-t-elle déclaré à la caméra dans une vidéo Instagram. “Je suis surexcité.”

Janet a été fabuleuse lors de toutes ses apparitions publiques ces derniers temps. L’interprète de “Control” s’est présentée au défilé de Christian Siriano lors de Semaine de la mode new-yorkaise le mois dernier dans une tenue monochrome de la tête aux pieds. Elle portait également un haut à col roulé complètement transparent rentré dans un pantalon noir taille haute qui était super ample. Janet a laissé tomber ses cheveux bouclés à moitié relevés pour cette occasion.

NYFW était un gros problème pour Janet cette année depuis qu’elle a reçu le prix ICON de l’année lors du 15e anniversaire du défilé de mode et des prix de style. Janet mérite tous les félicitations pour être une icône de la mode. Nous avons hâte de voir d’autres looks incroyables de la superstar à l’avenir !