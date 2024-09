Janet Jackson n’a pas approuvé les excuses concernant Kamala Harris

Les fausses déclarations de Janet Jackson sur la vice-présidente Kamala Harris sont désormais, dans un étrange retournement de situation, tout aussi déroutantes que les efforts déployés pour les dépasser.

La superstar de la pop « Unbreakable » se distancie des rumeurs selon lesquelles elle aurait présenté des excuses après avoir remis en question l’identité métisse de Harris dans une récente interview. Des représentants de longue date de Jackson ont déclaré au Times lundi que les excuses ne venaient pas de leur équipe, mais plutôt d’un homme qui prétendait être le manager de la chanteuse.

Dans une large gamme entretien avec le Guardian Publiée ce week-end, la chanteuse de 58 ans a partagé ses opinions sur l’élection présidentielle de 2024. Lorsque Nosheen Iqbal du Guardian a noté que Harris pourrait devenir la première femme noire présidente des États-Unis, Jackson a répondu le contraire.

« Elle n’est pas noire. C’est ce que j’ai entendu », a déclaré Jackson, faisant écho aux théories du complot sur la candidate démocrate. « Elle est indienne. »

Iqbal a déclaré que Harris était à la fois noir et indien, mais Jackson a réitéré son affirmation. La chanteuse de « Control » a affirmé que le père de Harris était blanc (il est jamaïcain), mais a admis « qu’elle n’avait pas regardé les nouvelles depuis quelques jours » avant de s’entêter à nouveau. Iqbal a écrit que la réponse de Jackson l’avait « sidérée ».

La chanteuse a ajouté : « Je ne sais pas. Honnêtement, je ne veux pas répondre à cette question parce que je ne sais vraiment pas. Je pense que d’une manière ou d’une autre, ça va être le chaos. »

Jackson a évoqué des théories de conspiration et le récent discours politique dans sa réponse. Ces derniers mois, l’ancien président Trump et son colistier JD Vance ont également répandu de fausses informations sur l’identité métisse de Harris. En juillet, Trump a affirmé que Harris « s’est transformée en Noire et qu’elle veut maintenant être connue comme Noire ». Vance dit en août, des journalistes ont déclaré que Harris « se faisait passer pour quelqu’un d’autre en fonction du public devant lequel elle se trouve ».

Les commentaires de Jackson lors de l’interview sont rapidement devenus viraux. Certains critiques sur les réseaux sociaux ont tweeté qu’elle «je suis passé pour un idiot et un super ignorant » « déconnecté » et a appelé la chanteuse à s’éduquer.

Les représentants de Jackson n’ont pas commenté les propos de la chanteuse dans le Guardian ni les réactions négatives qui ont suivi en ligne, mais ont souligné qu’elle avait perdu son frère aîné Tito Jackson la semaine dernière. (Son frère aîné Michael Jackson est décédé en 2009.)

Après la tempête sur les réseaux sociaux, plusieurs points de vente Le site d’information a rapporté dimanche qu’un représentant présumé de Jackson, Mo Elmasri, avait présenté des excuses au nom de la pop star concernant les commentaires de Harris. La déclaration partagée par Elmasri indique que Jackson « reconnaît que ses déclarations concernant le vice-président Kamala Harris« Les affirmations selon lesquelles l’identité raciale était basée sur de fausses informations », selon Variety. La missive aurait également salué « la diversité que représente Harris » et vanté l’engagement de Jackson à « promouvoir l’unité et la compréhension ».

Variety a rapporté que la biographie d’Elmasri sur IMDb le décrivait comme un cinéaste égyptien et le fondateur d’une société de conseil qui aurait travaillé avec d’autres stars mondiales, dont Beyoncé, Britney Spears et Selena Gomez. Lundi matin, en fin de matinée, la biographie d’Elmasri était Page IMDb avait été effacé à l’exception de son nom et de sa photo.

Les représentants de Jackson ont déclaré au Times que son frère aîné Randy Jackson était son manager et qu’Elmasri n’avait jamais été affilié à la chanteuse. Dans une déclaration par courrier électronique au Times, Elmasri a déclaré que les Jackson « m’ont renvoyé de [Janet’s] équipe après avoir tenté de réparer son image publique.

Il a ajouté : « Mon objectif était de répondre aux inquiétudes soulevées par ses fans et le public, qui ont été surpris par ses propos. Je continue à maintenir mes actions et à soutenir la vice-présidente Harris. »

Les commentaires controversés de Jackson et la confusion médiatique surviennent alors qu’elle poursuit sa tournée Together Again avec Wyclef Jean en Europe. La quintuple lauréate du Grammy se produira mercredi à Paris avant de conclure sa tournée en octobre.

Après la tournée, Jackson entamera une résidence de 10 concerts au Resort Worlds de Las Vegas. Elle se produira le soir du Nouvel An et jouera huit dates supplémentaires en janvier et février.