Janet Jackson a été réduite aux larmes lorsque l’un de ses albums emblématiques est revenu au sommet des charts des décennies après sa sortie originale.

La légende de la musique de 54 ans a été submergée de gratitude et d’émotion lorsque son album de 1986, Control, a atteint le sommet d’un classement américain la semaine dernière.

Les fans avaient acheté l’album pour aider la star de la musique à célébrer le fait que 35 ans s’étaient écoulés depuis sa sortie.

Et la récompense s’est avérée extrêmement douce pour Mme Jackson lorsqu’elle a vu l’album – qui comprend les singles à succès What Have You Done For Me Lately, Nasty and Control – atteindre à nouveau le numéro 1.







S’adressant aux médias sociaux samedi, Janet a jailli à ses fans sur le succès inattendu de l’album.

Elle a déclaré: «J’étais à la maison l’autre jour seule et j’ai commencé à pleurer.

«Je pleurais parce que j’étais si reconnaissant pour tout ce que Dieu m’a béni, tout ce qu’il m’a donné et je suis tellement reconnaissant qu’il soit dans ma vie, et je suis tellement reconnaissant pour vous tous d’être dans mon la vie. »

Elle a poursuivi: « Vous êtes si spécial pour moi et je tiens à vous remercier tous d’avoir fait Contrôler numéro 1 une fois de plus après 35 ans.









« Jamais, jamais dans un million d’années, je n’aurais jamais pensé que cela arriverait. Je t’apprécie vraiment et je t’aime tellement, tellement. Merci. »

L’album a atteint le numéro 1 du classement Apple Top 40 des albums pop américains la semaine dernière – et figurait toujours en tête de liste ce week-end.

À l’origine, l’album a dépassé le Billboard 200 lors de sa sortie et a battu un record pour avoir la plus longue course continue sur le Hot 100 avec des singles d’un album, un record de 65 semaines consécutives.

La semaine dernière, Janet a reçu des excuses publiques de Justin Timberlake qui semblait vouloir redresser les torts du passé.

Justin et Janet ont joué au Super Bowl 2004 – pendant la performance, la star de N * Sync a déchiré le haut de la légende de la musique, exposant sa poitrine.









L’incident a provoqué une controverse à l’époque – et beaucoup estiment que la carrière de Jackson ne s’est jamais rétablie après une réaction violente au cours de la performance.

Abordant l’incident dans des excuses que Justin a écrites en réponse à un documentaire sur l’ancienne petite amie Britney Spears, le chanteur de Cry Me A River a écrit: « [In a system that] met les hommes, en particulier les hommes blancs, sur la voie du succès … Je comprends que j’ai échoué dans ces moments et dans beaucoup d’autres et que j’ai bénéficié d’un système qui tolère la misogynie et le racisme.

« Je tiens spécifiquement à m’excuser auprès de Britney Spears et Janet Jackson individuellement, car je prends soin de ces femmes et je les respecte et je sais que j’ai échoué. »