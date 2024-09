Janet Jackson fait sourciller en déclarant à propos de Kamala Harris : « Elle n’est pas noire »

Dans la même interview, l’icône de la pop, qui assure la promotion de la tournée britannique et européenne Together Again qui débutera le 25 septembre, parle avec enthousiasme de son parcours vers la maternité. Elle a donné naissance à son fils Eissa à 50 ans.

« La chose la plus importante que j’ai faite, la plus importante que j’ai faite, c’est de devenir mère, et cela a eu un impact magnifique sur ma vie », dit-elle à Iqbal. « Je voulais avoir trois enfants, mais je me suis dit : « Je devrais m’arrêter là, c’est probablement tout ce que je peux faire. » Parce qu’il faut se donner à fond, il faut répandre l’amour, et je ne voudrais pas qu’aucun d’entre eux se sente exclu si j’en avais trois. Évidemment, il faut travailler, mais on n’est plus la priorité. Votre vie change complètement. Et je n’échangerais cela contre rien au monde. »