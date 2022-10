Janet Jackson et Paula Abdul se réunissent au Qatar : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Vianney Le Caer/Invision/AP/AFF-USA/Shutterstock

Janet Jackson et Paula Abdul réunis aux Fashion Trust Arabia Prize Awards au Qatar le mercredi 26 octobre – et ont posé pour les photos les plus mignonnes pour le commémorer! Sur les photos obtenues par le Courrier quotidien que l’on peut voir ici, Janet, 56 ans, et Paula, 60 ans, étaient superbes dans des tenues à couper le souffle. La sœur cadette de feu Michael Jackson a enfilé une robe blazer ajustée du designer britannique Alexander McQueen qui comportait une large ceinture pour montrer sa silhouette de sablier. Elle a associé le look à des bottes noires et portait un chemisier boutonné sur mesure en dessous.

Pendant ce temps, le hitmaker “Straight Up” a enfilé une robe fuchsia ajustée avec des perles scintillantes partout. La robe comportait un décolleté en cœur et un design à épaules dénudées avec une fleur en organza audacieuse assise sur son épaule droite. Les deux stars de la pop portaient leurs cheveux en chignons.

Comme les fans le savent, Janet et l’ancien Idole américaine le juge remonte aux années 1980 lorsque Paula a chorégraphié pour l’album de 1986 de Janet, Contrôler. Paula était à l’origine de plusieurs vidéoclips de la star tels que “What Have You Done for Me Lately” et “Control”. Paul s’est souvenu de son temps à travailler avec Janet sur l’album dans une interview de 2014 avec Pierre roulante et a dit que c’était une période qui a changé leur vie. “Je suis très reconnaissante, car c’était vraiment le grand début de ma carrière”, a-t-elle déclaré. “Quand on m’a présenté Janet, A&M Records m’a dit que Contrôler allait être un album important pour elle, et quand j’ai commencé à entendre des démos, j’étais vraiment, vraiment excité de travailler avec elle. J’avais l’impression d’avoir une chance ici de vraiment créer quelque chose de grand pour elle. C’était tellement inspirant. Jimmy Confiture et Terry Lewis a écrit de la musique de génie, et Janet y avait une voix vraiment importante.

Elle a poursuivi: “Vous n’entendez pas ‘Nasty’ et allez, ‘Oh, c’est un jam de danse.’ C’était un genre de chanson très différent, un peu comme ce que ‘Straight Up’ était pour moi : cela pourrait complètement définir un artiste, et je voulais créer quelque chose qui serait des mouvements de signature mais aussi la définirait comme étant en charge. Paula a eu sa chance de briller en 1988, lorsqu’elle a sorti son premier album, Pour toujours ta fille. Il comportait la chanson emblématique à laquelle elle faisait référence dans l’interview, “Straight Up”.

Les retrouvailles ont eu lieu trois ans après que les talentueux chanteurs se soient réunis pour une soirée spéciale pour Janet : lorsqu’elle a reçu le Lifetime Achievement Award au Choreographer’s Carnival 2019. Paula a sauté sur scène et a partagé un discours sincère sur la «reine qui n’a vraiment pas besoin d’être présentée» avant de lui remettre le prix et s’est souvenue comment elle lui avait donné le «travail de rêve» et une «opportunité d’une vie» de travailler avec elle quand elle était une étoile montante.

L’adoration est réciproque, car Janet s’est rendue sur Instagram le 12 avril 2021 pour souhaiter un joyeux anniversaire à Paula en partageant une photo d’eux. “Je t’envoie mon amour aujourd’hui @paulaabdul”, a-t-elle écrit avec un emoji qui s’embrasse. C’est gentil!