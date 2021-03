« Il semble que hier encore j’étais assis dans un marais, jouant du banjo et chantant ‘Rainbow Connection' », a déclaré l’amphibien célèbre, rappelant la scène d’ouverture de « The Muppet Movie » (dont la photo aérienne, a-t-il affirmé, a été capturée par Sam l’aigle). «Le temps est bien sûr amusant si vous avez des mouches… ou quelque chose comme ça.»

«Rhythm Nation 1814» de Janet Jackson, «The Rainbow Connection» de Kermit the Frog, «Free to Be… You and Me» de Marlo Thomas & Friends, interprétation de Louis Armstrong en 1938 de «When the Saints Go Marching In» et un Thomas Edison de 1878 l’enregistrement qui peut être le plus ancien enregistrement jouable d’une voix américaine font partie des 25 enregistrements qui viennent d’être ajoutés à la Bibliothèque du Congrès. Registre national des enregistrements .

Les enregistrements nouvellement désignés couvrent un large éventail de sons américains, échantillonnant l’opéra, le jazz, le country, les émissions de radio, le folk (en plusieurs langues) et les succès pop récents, y compris le single de 1974 de Patti LaBelle «Lady Marmalade», l’album de 1974 de Jackson Browne «Late for the Sky », le single de 1993 d’Israel Kamakawiwo’ole« Over the Rainbow / What a Wonderful World »et l’album de 1994 de Nas« Illmatic ».

L’enregistrement le plus ancien est celui d’Edison, réalisé à Saint-Louis en juillet 1878, quelques mois après avoir inventé son magnétophone. Enregistré sur un morceau de papier d’aluminium, et d’une durée de 78 secondes, il est considéré comme le plus ancien enregistrement jouable d’une voix américaine et le plus ancien document conservé capturant une performance musicale. Cela n’a été entendu qu’en 2013, lorsque les scientifiques ont annoncé qu’ils avaient développé un moyen de récupérer le son de la feuille. (La bibliothèque l’appelle «étonnamment écoutable».)

Le plus récent est «The Giant Pool of Money», l’épisode de 2008 de l’émission radiophonique This American Life sur la crise des prêts hypothécaires à risque.