Janet Jackson aurait renvoyé un représentant après des commentaires controversés sur Kamala Harris

Janet Jackson aurait licencié un représentant qui avait publié des excuses non autorisées en son nom après ses remarques controversées sur la race de Kamala Harris.

« Janet Jackson m’a renvoyé à cause de désaccords entre moi, elle et Randy [Jackson]après sa rencontre avec le Guardian et ses déclarations déséquilibrées », Mo Elmasri, qui prétendait être le manager du chanteur de « Rhythm Nation », a déclaré au Daily Beast par courrier électronique.

« C’est tout ce que je peux dire », a-t-il ajouté.

Janet Jackson aurait licencié un représentant qui avait publié des excuses non autorisées en son nom après ses remarques controversées sur la race de Kamala Harris.

« Janet Jackson m'a renvoyé à cause de désaccords entre moi, elle et Randy [Jackson]après sa rencontre avec le Guardian et ses déclarations déséquilibrées », a déclaré Mo Elmasri au Daily Beast par courrier électronique.

Elmasri a affirmé être le manager de la pop star.

Interrogé sur la situation, Elmasri a déclaré qu’il ne pouvait pas « recevoir d’appels téléphoniques en raison du grand nombre d’appels ».

« Tout notre soutien va à Kamala Harris », a-t-il déclaré au média.

Jackson, 58 ans, a fait la une des journaux ce week-end lorsqu’elle a fait des remarques controversées sur l’origine raciale de la vice-présidente Harris.

Jackson a fait la une des journaux ce week-end lorsqu’elle a fait des remarques controversées sur l’origine raciale de la vice-présidente Harris. Bill Steber / Le Tennessean / USA TODAY NETWORK

« Elle n’est pas noire. C’est ce que j’ai entendu. Elle est indienne », a-t-elle déclaré au Guardian, répétant une fausse théorie du complot d’extrême droite. WWD via Getty Images

« Son père est blanc. C’est ce qu’on m’a dit », a-t-elle ajouté. Dave Benett/Getty Images pour Thom Browne Inc.

« Elle n’est pas noire. C’est ce que j’ai entendu. Elle est indienne », a-t-elle déclaré. a déclaré au Guardian dans une interview, répétant une fausse théorie du complot d’extrême droite.

« Son père est blanc. C’est ce qu’on m’a dit », a-t-elle ajouté.

« Je n’ai pas regardé les nouvelles depuis quelques jours. On m’a dit qu’ils avaient découvert que son père était blanc. »

Harris, 59 ans, qui se présente actuellement à l’élection présidentielle contre Donald Trump, est la fille de deux immigrants : un Jamaïcain et une mère indienne.

Harris, qui se présente actuellement à l’élection présidentielle contre Donald Trump, est la fille de deux immigrants. Getty Images

Son père est jamaïcain et sa mère est indienne. Kamala Harris/Facebook

Après que les fans ont qualifié la chanteuse de « That’s the Way Love Goes » de « hors sujet » et de « sangsue » pour avoir remis en question la race de Harris, Elmasri a tenté de limiter les dégâts en publiant une déclaration au nom de Jackson aux médias.

« Janet Jackson souhaite clarifier ses récents propos. Elle reconnaît que ses déclarations concernant l’identité raciale de la vice-présidente Kamala Harris étaient basées sur de fausses informations », a-t-il déclaré.

« Janet respecte le double héritage de Harris, à la fois noir et indien, et s’excuse pour toute confusion causée. Elle apprécie la diversité que représente Harris et comprend l’importance de la célébrer dans la société d’aujourd’hui », a ajouté Elmasri.

Après que les fans ont qualifié la chanteuse de « That’s the Way Love Goes » de « hors sujet » pour avoir remis en question la race de Harris, Elmasri a tenté de limiter les dégâts en publiant une déclaration en son nom aux médias. Radio BBC

Cependant, un représentant de Jackson a déclaré qu’Elmasri avait publié une déclaration non autorisée et qu’il n’était pas le manager de la pop star, ni affilié à son camp. Janet Jackson/Instagram

La quintuple lauréate du Grammy est managée par son frère Randy Jackson. Getty Images

«Janet reste déterminée à promouvoir l’unité et la compréhension.»

Cependant, un représentant de Jackson a dit aux gens Dimanche, Elmasri a publié une déclaration non autorisée et n’était pas le manager de la pop star, ni affilié à son camp.

Le représentant a également déclaré que son frère Randy Jackson gère la quintuple lauréate du Grammy.