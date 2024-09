Janet Jackson a révélé son « pantalon déchiré » devant la reine Elizabeth II

Janet Jackson s’est accidentellement exposée à la défunte reine Elizabeth II.

Lors de sa prestation devant l’ancien monarque britannique, la chanteuse pop a révélé qu’elle avait souffert d’un problème vestimentaire.

« Je chantais pour la reine d’Angleterre et nous chantions ‘Rhythm Nation’. Effectivement, dès que je me suis accroupie, mon pantalon s’est déchiré, juste au niveau de mes fesses », a expliqué Jackson, 58 ans, au Vogue britannique.

« Je n’arrivais pas à croire que cela était arrivé, je me suis dit ‘Oh, mon Dieu’. Et puis j’ai commencé à sentir de l’air à l’arrière, alors j’ai su que c’était vraiment arrivé. »

La chanteuse de « All For You » a expliqué qu’une fois qu’elle a réalisé que son problème de tenue s’était produit, Jackson a ajusté sa chorégraphie pour ne faire face qu’à l’avant, pour éviter que la reine ne voie le dysfonctionnement de sa garde-robe.

La chanteuse-danseuse se prépare actuellement pour l’étape européenne de sa tournée Together Again.

Les commentaires de Jackson surviennent après qu’elle a vécu un grave accident vestimentaire lors du Super Bowl de 2004.

Lors de la mi-temps, le chanteur Justin Timberlake a déchiré le costume de Jackson, dévoilant son sein droit, qui était nu à l’exception d’un anneau au téton. La chanteuse légendaire s’est immédiatement retrouvée sur la liste noire de CBS et MTV et exclue de la retransmission des Grammy.

Le « dysfonctionnement » s’est produit à la toute fin de la prestation de Jackson, lorsque Timberlake l’a rejoint sur scène. Ce n’est que lorsque Timberlake a chanté sa dernière phrase – « Je vais te mettre à nu à la fin de cette chanson » – qu’il a retiré un morceau de la tenue de Jackson et exposé l’un de ses seins en direct à la télévision.

Alors que Jackson a été vivement critiqué par la presse suite au scandale, Timberlake s’en est sorti indemne. Certains ont spéculé que Jackson ou un membre de son équipe avait planifié le coup.

L’incident a été appelé « Nipplegate ».

Dans le documentaire « Janet » d’A&E de 2022, Jackson a déclaré qu’elle et Timberlake « sont amis » et « sont passés à autre chose ».

« Honnêtement, toute cette affaire a pris des proportions démesurées. Et bien sûr, c’était un accident qui n’aurait pas dû se produire, mais tout le monde cherche un coupable et cela doit cesser », a-t-elle déclaré.

« Justin et moi sommes de très bons amis et nous le serons toujours. Nous avons parlé il y a quelques jours à peine. Lui et moi sommes passés à autre chose et il est temps que tout le monde fasse de même. »

