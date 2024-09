Janet Jackson a déchiré son pantalon devant la reine Elizabeth II

Avoir l’opportunité de se produire pour la reine d’Angleterre est une opportunité unique dans une vie. Janet Jackson a été l’une des rares artistes invitées à se produire pour la défunte La reine Elizabeth II, et c’est un moment qu’elle n’oubliera jamais. Pas seulement à cause de sa présence royale, mais aussi parce que son pantalon s’est déchiré au niveau de son « entrejambe ».

© Getty Concert de Royal Variety au London Palladium. Chanteuse américaine 1989

Dans une vidéo « Life in Looks » avec Vogue britanniqueDans une vidéo mise en ligne sur YouTube le jeudi 12 septembre, Janet a analysé 17 looks de 1970 à aujourd’hui. Elle a également évoqué la tenue qu’elle portait en 1990 pour sa cérémonie d’étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

« C’est une histoire amusante à propos de cette tenue. Je chantais pour la reine d’Angleterre et nous chantions Rhythm Nation », se souvient-elle. « Effectivement, dès que je me suis accroupie, mon pantalon s’est déchiré au niveau de mes fesses », raconte la femme de 58 ans alors que le flashback lui revient en tête. « Je n’arrivais pas à croire que c’était arrivé. Je me suis dit : « Oh mon Dieu ». Et puis j’ai commencé à sentir de l’air là-bas, alors j’ai su que c’était vraiment arrivé. Et tout allait bien jusqu’à ce que je me dise : « Oh, tu vas chanter pour la reine d’Angleterre » », poursuit Janet.

© Ron Galella, Ltd. Janet Jackson a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame le 20 avril 1990

En professionnelle comme elle est, Janet a réagi rapidement, changeant sa chorégraphie, affirmant qu’elle ne lui avait jamais tourné le dos, « je regardais juste vers l’avant », se souvient-elle. Elle s’est amusée avec l’idée de ce qui aurait pu se passer, en disant avec un sourire : « Pouvez-vous imaginer si je me retournais et la flashais, juste pendant une seconde ? »

Ce n’est pas la dernière fois que Janet a un problème vestimentaire sur scène. Elle a fait sensation au Super Bowl de 2004 lorsque Justin Timberlake l’a invitée à une soirée surprise.

La chanteuse de NSYNC, qui a récemment été arrêtée pour conduite en état d’ivresse, a ensuite arraché une partie de sa garde-robe, exposant la majeure partie de son sein droit. Bien que Timberlake se soit excusé publiquement, qualifiant l’incident de « dysfonctionnement de la garde-robe », des rapports contradictoires ont circulé sur le fait de savoir si l’incident était planifié ou non.

© Getty Justin Timberlake et Janet Jackson 2004

Elle en a parlé dans son documentaire Lifetime de 2022, Janet Jacksonaffirmant que l’incident avait été exagéré, le qualifiant d' »accident ». « Bien sûr, c’était un accident qui n’aurait pas dû se produire, mais tout le monde cherche quelqu’un à blâmer, et cela doit cesser. Justin et moi sommes de très bons amis, et nous le serons toujours », a-t-elle partagé.