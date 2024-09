Jane’s Addiction s’excuse pour la bagarre sur scène

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent Farrell crier sur Navarro, 57 ans, et le frapper.

Le rockeur de 65 ans a ensuite été maîtrisé par le personnel et emmené hors de la scène du Leader Bank Pavilion de Boston.

Jane’s Addition s’est réuni après plus d’une décennie et devrait jouer une série de concerts dans les mois à venir aux États-Unis et au Canada.

Aucune confirmation n’a été donnée quant à savoir si ces spectacles auront toujours lieu.

Parmi leurs succès, on trouve Been Caught Stealing, Strays et The Great Escape Artist.

BBC News a contacté Jane’s Addiction pour un commentaire.