Jane’s Addiction et Love & Rockets annoncent leur tournée 2024

Jane’s Addiction et Love and Rockets s’associent pour une tournée nord-américaine en tête d’affiche en 2024. Les groupes légendaires de rock alternatif prendront la route ensemble pour une tournée dans 23 villes début août.

La tournée débutera le 9 août à Las Vegas et se poursuivra jusqu’au 29 septembre au Evolution Festival à St. Louis. En cours de route, la sortie visitera des villes telles que Los Angeles, la Nouvelle-Orléans, New York, Boston et Chicago, entre autres.

Obtenez des billets pour Jane’s Addiction ici

Une prévente d’artiste commence aujourd’hui à 12h00, heure locale (utilisez le code RACHAT) via Maître des billetsavec une prévente Live Nation le mercredi 29 mai à 10h00, heure locale (utilisez le code SOUND CHECK), avec une mise en vente publique le vendredi 31 mai à 10h00 heure locale. Les fans peuvent également rechercher des offres ou obtenir des billets pour des dates à guichets fermés via StubHuboù votre achat est garanti à 100 % grâce au programme Fan Protect de StubHub.

La tournée sera la première tournée aux États-Unis mettant en vedette la formation classique de Jane’s Addiction composée du chanteur Perry Farrell, du guitariste Dave Navarro, du bassiste Eric Avery et du batteur Stephen Perkins en 14 ans. Le groupe a récemment été rejoint par Navarro lors d’un concert à Londres après qu’une bataille contre un long COVID l’ait empêché de monter sur scène pendant quelques années. Avery a rejoint le groupe en 2022 après plus d’une décennie d’intervalle.

Love and Rockets, quant à eux, se sont reformés en 2023 pour une série de spectacles qui ont marqué leurs premiers concerts en 15 ans. À l’époque, le chanteur-guitariste Daniel Ash avait insisté sur le fait que ce seraient les dernières dates du groupe britannique.

Voir les dates et l’affiche de la tournée 2024 de Jane’s Addiction et Love and Rockets ci-dessous.

Dates de la tournée 2024 de Janes Addiction et Love and Rockets :

08/09 — Las Vegas, NV @ Fontainebleau Las Vegas

08/11 — San Diego, Californie @ Gallagher Square à Petco Park

13/08 — Los Angeles, Californie au YouTube Theatre

15/08 – Phoenix, Arizona @ Arizona Financial Theatre

18/08 — Irving, Texas @ Le Pavillon de Toyota Music Factory

19/08 — Houston, Texas au 713 Music Hall

21/08 — Rogers, AR @ Walmart AMP

23/08 — Durant, OK @ Choctaw Grand Theatre

25/08 – La Nouvelle-Orléans, LA @ The Fillmore

27/08 — Jacksonville, Floride @ Daily’s Place

29/08 — Tampa, FL @ Amphithéâtre MIDFLORIDA Credit Union

31/08 — Hollywood, Floride @ Hard Rock Live

09/03 — Raleigh, Caroline du Nord @ Red Hat Amphitheatre

09/05 — Portsmouth, Virginie au pavillon de l’Atlantic Union Bank

09/07 — Atlantic City, NJ @ Hard Rock Live à Etess Arena

09/10 — New York, NY @ Le toit du Pier 17

13/09 — Boston, MA @ Pavillon Leader Bank

15/09 — Bridgeport, CT @ Amphithéâtre Hartford HealthCare

18/09 — Toronto, ON @ Scène Budweiser

20/09 — Rochester Hills, MI @ Amphithéâtre Meadow Brook

22/09 — Milwaukee, WI @ Pavillon BMO

24/09 — Chicago, Illinois @ Byline Bank Aragon Ballroom

26/09 — Indianapolis, IN @ Everwise Amphitheatre au parc d’État de White River

28/09 – Huntsville, Alabama au South Star Music Festival

29/09 – Saint-Louis, MO @ Evolution Festival