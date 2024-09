Jane’s Addiction annule sa tournée après la bagarre entre Dave Navarro et Perry Farrell sur scène

Le message se terminait ainsi : « Nos cœurs sont brisés. »

Lundi, un représentant de Farrell a partagé une déclaration du chanteur.

« Ce week-end a été incroyablement difficile et après avoir eu le temps et l’espace pour réfléchir, il est tout à fait normal que je m’excuse auprès de mes camarades de groupe, en particulier Dave Navarro, mes fans, ma famille et mes amis pour mes actions pendant le concert de vendredi », a-t-il déclaré. « Malheureusement, mon point de rupture a donné lieu à un comportement inexcusable, et j’assume l’entière responsabilité de la façon dont j’ai choisi de gérer la situation. »

L’épouse de Farrell, Etty Lau Farrell, dit sur Instagram Après le concert, elle a raconté que son mari avait été contrarié pendant toute la tournée par le niveau sonore du groupe qui couvrait sa voix. Il souffrait d’acouphènes et de maux de gorge, a-t-elle dit.

La tension a débordé cette nuit-là. « Il criait juste pour être entendu », a-t-elle déclaré dans le message. Elle a félicité Navarro pour avoir gardé son calme, mais a également accusé Avery d’être entré dans la bagarre et d’avoir frappé Farrell, ce qui n’a pas été filmé.

Jane’s Addiction s’est formé à Los Angeles au milieu des années 1980 et est peut-être mieux connu pour le tube de MTV « Been Caught Stealing » de l’album « Ritual de lo Habitual » (1990) du groupe. Il a suivi le titre culte « Nothing’s Shocking » (1988) et un album live, « Jane’s Addiction » (1987). La chanson « Just Because » (2003) a passé neuf semaines dans le classement Billboard Hot 100, atteignant un sommet à N° 72.

Farrell, 65 ans, est connu comme un leader du rock’n’roll et aussi comme un « impresario invétéré ». En 1991, Farrell a créé le festival qui allait devenir synonyme de rock alternatif des années 90, Lollapalooza, où Jane’s Addiction était l’une des têtes d’affiche.