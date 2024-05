Jane’s Addiction annonce une tournée nord-américaine avec une programmation classique

Fraîchement sorti de leur premier concert ensemble en 14 ans, la formation classique de Jane’s Addiction est prête à en faire plus, annonçant une tournée nord-américaine en tête d’affiche avec Love and Rockets qui débutera cet été.

La randonnée de 23 dates débutera le 9 août au Fontainebleau à Las Vegas et se terminera le 26 septembre à l’Amphithéâtre Everwise du White River State Park à Indianapolis, Indiana. Jane’s Addiction jouera ensuite à deux dates de festivals annoncées précédemment : le South Star Music Festival à Huntsville, en Alabama, et l’Evolution Festival à St. Louis.

Les billets pour la tournée en tête d’affiche seront mis en vente le 31 mai à 10 heures, heure locale, via Live Nation. Une prévente d’artiste démarre aujourd’hui, et des reventes supplémentaires auront lieu tout au long de la semaine. Toutes les informations sont disponibles sur Site Internet de Jane’s Addiction.

Alors que Jane’s Addiction a tourné régulièrement au cours de la dernière décennie, ce n’est qu’en 2022 que le groupe a retrouvé le bassiste fondateur Eric Avery. Et bien qu’ils aient rapidement commencé à jouer des concerts avec Avery, la réunion complète du groupe a été interrompue pendant quelques années supplémentaires alors que le guitariste Dave Navarro a pris une pause prolongée pour se remettre des effets du long Covid (lors des récentes tournées, Navarro a été remplacé par l’ex-Red Josh Klinghoffer, guitariste des Hot Chili Peppers et Troy Van Leeuwen des Queens of the Stone Age).

Enfin, la semaine dernière, le line-up classique de Jane’s Addiction est monté sur scène ensemble pour un spectacle au Bush Hall de Londres. Pendant la représentation, le groupe a lancé un nouveau morceau, « Imminent Redemption ». Il s’agissait de la deuxième nouvelle chanson de Jane’s Addiction au cours de l’année écoulée après le début de « True Love » – leur premier morceau de nouvelle musique depuis plus d’une décennie – lors d’un spectacle en 2023.

Le spectacle du Bush Hall était également le premier de Jane’s Addiction lors de la tournée européenne du Royaume-Uni qui se poursuivra jusqu’au début juillet.

Dates de la tournée nord-américaine de Jane’s Addiction

9 août — Las Vegas, NV @ Fontainebleau Las Vegas

11 août — San Diego, Californie @ Gallagher Square à Petco Park

13 août — Los Angeles, Californie au YouTube Theatre

15 août – Phoenix, Arizona @ Arizona Financial Theatre

18 août — Irving, Texas au Pavillon de Toyota Music Factory

19 août — Houston, Texas au 713 Music Hall

21 août — Rogers, AR @ Walmart AMP

23 août — Durant, OK @ Choctaw Grand Theatre

25 août — La Nouvelle-Orléans, LA @ The Fillmore

27 août — Jacksonville, Floride @ Daily’s Place

29 août — Tampa, FL @ MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre

31 août — Hollywood, Floride @ Hard Rock Live

3 septembre — Raleigh, Caroline du Nord @ Red Hat Amphitheatre

5 septembre — Portsmouth, Virginie au pavillon de l’Atlantic Union Bank

7 septembre — Atlantic City, NJ @ Hard Rock Live à Etess Arena

10 septembre — New York, NY @ The Rooftop at Pier 17

13 septembre — Boston, MA au pavillon Leader Bank

15 septembre — Bridgeport, CT @ Hartford HealthCare Amphitheatre

18 septembre — Toronto, ON @ Scène Budweiser

20 septembre — Rochester Hills, MI @ Meadow Brook Amphitheatre

22 septembre — Milwaukee, WI @ Pavillon BMO

24 septembre — Chicago, Illinois @ Byline Bank Aragon Ballroom

26 septembre — Indianapolis, IN @ Everwise Amphitheatre au White River State Park

28 septembre – Huntsville, AL @ South Star Music Festival*

29 septembre – St. Louis, MO @ Evolution Festival*