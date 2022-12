Janelle Monáe révèle l’inspiration riche de la mode Bish dans “Glass Onion”

Rich Bi$h SZN

Janelle Monae obtient le buzz aux Oscars pour son rôle de voleur de scène dans le Mystery-Thriller étoilé de Netflix Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés où elle est empêtrée dans un réseau de mensonges, de tromperies et de nincompooperies tout en servant des modes extravagantes et riches en Grèce.

Nous avons rencontré la star aux multiples traits d’union qui a révélé l’inspiration derrière son look époustouflant dans le film.

BOSSIP : Vous avez été une icône de la mode pendant toute votre carrière…

Janelle : ‘Vraiment?’ dit-elle timidement avec un sourire narquois.

BOSSIP : Parlez-nous de la riche mode des salopes dans ce film… à quel point avez-vous été impliqué dans la sélection des pièces, des looks, des accessoires, tout ?

Janelle : “Je dois remercier vivement notre designer de garde-robe Jenny Egan », a-t-elle déclaré. « Elle est venue avec. Le premier essayage, quand j’ai vu le patron de la première robe d’ouverture, je me suis dit, c’est ça ! » C’est la Grèce. C’est LA MODE. C’est cette femme noire qui se rend en Grèce pour perturber, de la meilleure façon possible et en ayant l’air bien pendant qu’elle le fait.

Beaucoup de mes scènes sont non verbales et donc la garde-robe doit parler avant que vous ne parliez. Je pense qu’avec la combinaison d’entrer dans ce montage, de parler aussi à Rian aussi, et l’une de mes inspirations de style pour ce film était Melody Hobson… Arial Investments, elle est si puissante et polie, sa mode est folle, alors elle était sur mon mood board quand je faisais des allers-retours avec Jenny et Rian sur les inspirations.”