Janelle Monáe plaisante qu’elle ne sortira pas de musique après les blagues des fans

Janelle Monáe a toujours été connue pour son style éclectique, mais sa carrière d’actrice a mis en lumière à quel point elle est belle… eh bien, à peu près n’importe quoi.

En 2022, Monáe a joué dans le bien-aimé Couteaux sortis suite Verre Oignongardant tout le monde sur le bord de leur siège avec sa performance effrayante.

Bien que ce soit loin d’être son premier concert d’acteur, étant apparu dans des succès au box-office comme Chiffres cachés et Clair de luneson rôle principal dans Verre Oignon a également vu la star assister à un afflux de tapis rouges et d’autres événements. Ses apparitions à ces événements – ainsi que sa performance impressionnante dans le film Netflix – ont non seulement attiré de nombreux nouveaux fans, mais ont montré aux fans de bonne foi de Janelle Monáe à quel point elle est vraiment belle !

Elle a toujours été magnifique, mais ses choix de mode précédents étaient beaucoup plus éclectiques que ce qu’elle a porté ces derniers mois. Ce changement a déclenché des blagues sur une mascotte célèbre qu’elle canalisait avec ses crises funky du passé, avec un fan sur Twitter comparant Monáe à l’homme du Monopoly.

“Janelle monae montre enfin à quel point elle va bien au lieu de s’habiller comme l’homme du monopole », a tweeté un utilisateur, qui est finalement devenu viral.

La beauté de Twitter est que les blagues sur les célébrités arrivent souvent aux célébrités elles-mêmes, Janelle voyant non seulement l’ombre de ses tenues, mais remarquant à quel point l’observation a reçu des autres fans. En réponse, elle a plaisanté en disant qu’elle ne sortirait aucune nouvelle musique, car tant de gens voulaient rire à ses dépens.

« 35,7 000 j’aime ? » Pas de nouvelle tournée », a-t-elle tweeté. “J’espère que ça en valait la peine bien-aimé.”

Cela a fait parler encore plus les fans, ne sachant pas à quel point Monáe était sérieuse avec sa menace de ne pas sortir de musique. Alors que certains utilisateurs ont dirigé leur colère contre le tweeter d’origine qui a attiré l’attention de la musicienne, elle n’a pas bougé, affirmant que ce qu’elle avait prévu de faire était terminé.

“JEf mes blagues stupides ont amené les gens à dire à quel point Janelle Monae était dope alors mission accomplie », a-t-elle écrit.

Janelle a répondu une fois de plus au tweet des fans, cette fois, ignorant la blague et rassurant un peu les fans que sa blague sur l’absence de nouvelle musique était, en fait, une blague.

« Homme de monopole ?? Tu es jolie et drôle”, a tweeté la chanteuse.

Tu dois aimer une célébrité qui ne se prend pas trop au sérieux.