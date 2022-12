Janelle Monáe organise un dîner mystère de meurtre à Atlanta

Qui ne voudrait pas d’une invitation à un dîner mystère organisé par Janelle Monáe ?

Cynthia Bailey et Remy Ma assistent à un dîner mystère sur le meurtre organisé par Janelle Monáe

Le vendredi 9 décembre, Netflix et Janelle Monae a organisé un dîner meurtre-mystère en soutien à Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés au Rooftop LOA à Atlanta. Le réalisateur/scénariste/producteur Rian Johnson et Janelle Monáe étaient présents. Autres invités célèbres inclus Vraies femmes au foyer d’Atlanta star Cynthia Bailey, le rappeur Remy Ma et l’animateur de radio Ryan Cameron. La directrice principale du contenu de BOSSIP, Janeé Bolden, avait également un siège à la table.

À leur arrivée, les invités ont eu droit à des cocktails et à des hors-d’œuvre, tandis que d’autres invités ont déploré la mort récente de “Darius”. Une fois que tout le monde est arrivé, Janelle a pris la parole pour remercier tout le monde d’être venu et a porté un toast à Darius.

Après avoir pris place, les invités ont fait le tour de la table et ont partagé des histoires sur la façon dont ils connaissaient Darius et leurs souvenirs spéciaux avec lui.

Tout au long de la nuit, Janelle a présenté divers indices sur le décès de Darius. Cela a fait une soirée passionnante alors que les invités discutaient de leurs théories sur qui aurait pu vouloir la mort de Darius.

Les choses sont devenues vraiment intéressantes lorsque les personnes les plus proches de Darius ont commencé à s’accuser les unes les autres !

Finalement, des enveloppes ont été distribuées autour de la table avec des cartes à l’intérieur. Les cartes ont révélé si Darius faisait confiance ou non à la personne dont le nom figurait sur l’enveloppe. Des personnes en qui il n’avait pas confiance ont dû fournir leur alibi pour la nuit de sa mort.

Les serveurs se sont amusés en reconstituant certaines des histoires racontées à table. Finalement, le coupable a été découvert et justice a été rendue au nom de Darius.