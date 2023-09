Janelle Monáe brille lors de l’arrêt de la tournée Age Of Pleasure de sa ville natale

Le week-end dernier, la chanteuse et actrice primée Janelle Monáe a interprété son très attendu spectacle nord-américain Visite de l’Âge du Plaisir avec des invités spéciaux Jidenna, Patron de Flyanaet Nana Kwabena dans sa ville natale, Kansas City.

Monáe a enthousiasmé le public avec ses chansons dernier album L’âge du plaisir qui est sorti le 9 juin, comprenant « Haute », « Phenomenal » et le titre n°1 du R&B adulte de Billboard « Lipstick Lover », ainsi que ses succès classiques tels que « Float », le favori des fans.

La tournée Age of Pleasure s’est arrêtée le lundi 11 septembre à l’Armory de Minneapolis, dans le Minnesota, et continuera de faire des vagues à travers l’Amérique du Nord à Boston, Montréal, New York, Nashville, Dallas et bien d’autres avant de se terminer au YouTube Theatre. à Inglewood, en Californie, le 18 octobre avec le soutien de Jidenna, Flyana Boss, Dreamer Isioma et Nana Kwabena dans certaines villes.

Pour plus d’informations sur la visite et pour les billets, veuillez visiter Ticketmaster.com.

DATES DE LA TOURNÉE NORD-AMÉRICAINE D’AGE OF PLEASURE À VENIR :

Lundi 11 septembre – Minneapolis, MN – Armurerie

Mercredi 13 septembre – St. Louis, MO – Stifel Theatre

Jeu. 14 septembre – Chicago, IL – Byline Bank Aragon Ballroom

Vendredi 15 septembre – Columbus, OH – Auditorium Mershon

Dimanche 17 septembre – Boston, MA – MGM Music Hall à Fenway

Lundi 18 septembre – Philadelphie, PA – The Met

Mercredi 20 septembre – Montréal, QB – Mtelus

Jeu. 21 septembre – Toronto, ON – Massey Hall

Vendredi 22 septembre – Toronto, ON – Massey Hall

Dimanche 24 septembre – Washington, DC – L’hymne*

Mardi 26 septembre – New York, NY – Radio City Music Hall

Jeu. 28 septembre – Brooklyn, NY – Kings Theatre

Lun. 02 octobre – Charlotte, Caroline du Nord – Amphithéâtre Skyla Credit Union

Mardi 3 octobre – Nashville, Tennessee – Ryman Auditorium

Mercredi 4 octobre – Birmingham, AL – Avondale Brewing Company

Vendredi 6 octobre – Atlanta, Géorgie – Fox Theatre Atlanta

Samedi 7 octobre – Nouvelle-Orléans, LA – Orpheum Theatre

Lun. 09 octobre – Dallas, Texas – Le pavillon de Toyota Music Factory

Mar 10 octobre – Houston, Texas – Bayou Music Center

Mercredi 11 octobre – Austin, Texas – Moody Amphitheatre

Dimanche 15 octobre – Phoenix, AZ – Arizona Financial Theatre

Mardi 17 octobre – San Francisco, Californie – Bill Graham Civic Auditorium

Mercredi 18 octobre – Inglewood, Californie – YouTube Theatre

*date non-Live Nation

Découvrez plus de photos de l’émission de samedi lorsque vous continuez.