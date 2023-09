Janelle et Kody se battent et elle a peur pour son avenir – Hollywood Life

Voir la galerie





Kody Brown les problèmes relationnels ne font qu’empirer dans la nouvelle saison de Sœurs épouses. Dans l’épisode du 3 septembre, Kody rend visite à Janelle Brun pour parler de ce qui se passe à Noël. Janelle passe Noël avec ses enfants et non avec le reste de la famille.

Kody se rend à l’appartement de Janelle et la tension entre eux atteint rapidement un point d’ébullition. Kody et Janelle commencent à se disputer à Noël. La relation controversée actuelle de Kody avec Garnison et Gabe est également ajouté au mélange. Janelle a l’impression d’être au milieu et doit toujours faciliter la communication avec Kody et leurs enfants.

Les choses s’échauffent entre Kody et Janelle. Ils accusent tous deux l’autre de gaslighting. « Tu dois vraiment arrêter de me jeter sous le bus », dit Kody à Janelle, qui ne pense pas que le problème de Kody avec leurs garçons soit de sa faute. La saison dernière, Kody avait l’impression que Garrison et Gabe lui « manquaient de respect » en ne suivant pas ses règles COVID-19.

Kody et Janelle ne peuvent pas être sur la même longueur d’onde sur quoi que ce soit. Janelle pense que Kody la manipule. «J’ai l’impression que tu m’éclaires constamment», dit Janelle à Kody. Kody admet qu’il ne « s’attend » pas à voir Janelle ou leurs enfants à Noël. «Vous m’avez trompé, me privant de tout contact avec ma famille», dit Kody.

Janelle n’a pas du tout l’impression que cette situation soit de sa faute. Quand Kody continue de lui couper la parole, elle lui dit: « Ferme ta putain de gueule et laisse-moi te parler une minute. » Kody se lève et se demande quel genre de « partenariat » ils peuvent même avoir à l’avenir. Kody sort en trombe même si Janelle le supplie de rester et de parler. « Va te faire foutre », dit Janelle à Kody alors qu’il sort.

«J’ai l’impression que Kody et moi n’allons plus être un couple. C’est vraiment le cas. C’était si dramatique », dira plus tard Janelle dans son confessionnal. Janelle admet qu’elle sent que sa relation avec Kody est « terminée ». Après avoir surmonté le « choc » du combat, Janelle révèle qu’elle a appelé Kody pour qu’il vienne chercher ses affaires. «Donc, dans mon esprit, il n’est pas à la maison», dit-elle.

Janelle poursuit en disant qu’elle ne « veut pas voir » Kody pour le moment. Janelle sait finalement qu’elle va devoir mettre fin aux choses avec Kody parce qu’il ne le fera pas. (Janelle et Kody se sont depuis séparés.)

Janelle s’inquiète plus tard du fait qu’elle n’aura « rien financièrement » si elle quitte Kody. «Je suis lié dans cette propriété. Tout ce qui concerne ma succession. Toutes sortes d’économies, d’argent, quoi que ce soit, sont immobilisées dans cette propriété », dit-elle. « J’avais confiance en cette structure familiale et maintenant je suis vraiment coincé… J’ai 50 ans et je n’ai rien. » De nouveaux épisodes de Sœurs épouses diffusé le dimanche sur TLC.