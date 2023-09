Janelle Brown manque Kody Brown dans son lit au milieu de la séparation – Hollywood Life

Crédit d’image : TLC

Pour la première fois depuis leur violent combat avant Noël, Janelle Brun et Kody Brun asseyez-vous pour parler dans l’épisode du 24 septembre de Sœurs épouses. Au départ, Janelle, 54 ans, admet que Kody, 54 ans, ne lui a pas « vraiment manqué » depuis leur combat. Elle propose de faire des conseils avec Kody pour travailler sur leur mariage.

Cependant, elle est franche avec Kody sur le fait de vouloir « rester séparée » pour le moment. Kody est « surpris » par la décision de Janelle. Après une autre discussion animée, Janelle dit à Kody qu’elle ne sait pas « comment nous en reviendrons ». Elle lui demande s’il souhaite réellement un mariage plural à ce stade.

Dans son confessionnal, Janelle révèle pourquoi elle n’est « pas vraiment encline » à rester dans sa relation avec Kody. «Je n’ai pas l’impression d’obtenir de lui ce que je mérite», dit-elle. « Écoutez, je suis plutôt indépendant. Je n’ai pas besoin de grand-chose de sa part. Mais quand il s’agit de savoir où il en est, tout d’un coup, il ne veut plus être le père de mes enfants parce qu’ils ne sont pas d’accord avec lui. Cela change en quelque sorte l’équation coûts-avantages pour moi dans ce mariage.

Pendant leur déjeuner, Janelle dit honnêtement qu’elle veut essayer d’arranger les choses avec Kody, et elle aspire à lui. «Kody me manque. Nous sommes les meilleurs amis. Nous avons beaucoup de conversations », admet-elle. « Il me manque dans mon lit. Il me manque chez moi. Il me manque. Mais je ne suis pas traité comme je mérite d’être traité ici.

Janelle dit à Kody qu’elle « ne le quitte pas », mais qu’elle veut être « séparée » pendant qu’ils découvrent tout. «Je ne suis toujours pas sûre à 100% que nous puissions le sauver», dit Janelle à propos de son mariage avec Kody. Cependant, Janelle s’inquiète de la façon dont elle survivra financièrement si elle s’éloigne définitivement puisque son argent est entièrement lié à Kody. «Je suis complètement vulnérable. Si je décide de quitter Kody, je n’ai rien », avoue Janelle.

Kody continue de blâmer Christine Brun pour ne pas être pleinement présent avec Janelle. « C’est la chose la plus étrange au monde, il faut comprendre, de divorcer d’une femme alors que l’on entretient une relation avec une autre femme », a déclaré Kody à Janelle. Janelle essaie de se montrer compréhensive, mais elle est bien consciente que la situation actuelle de Kody est une chance à saisir lorsqu’il s’agit de mariage plural. De nouveaux épisodes de Sœurs épouses diffusé le dimanche sur TLC et Max.