Janelle Brown dénonce la « mauvaise parentalité » de Robyn et Kody

« Avec Robyn, il y a toujours eu une grande séparation », a expliqué Janelle dans son confessionnal. « Mes enfants se faisaient toujours gronder s’ils ouvraient le réfrigérateur de Robyn. »

Quant à Christine, qui partage six enfants avec Kody, elle a expliqué comment le traitement privilégié de Kody envers Robyn a eu un impact sur les enfants.

« Mes enfants n’aimaient pas aller là-bas parce qu’ils voyaient que Robyn et leur père formaient un couple et qu’il n’était pas chez nous », a-t-elle expliqué. « Ils étaient donc frustrés. »

Mais même si Kody n’est mariée qu’à Robyn ces jours-ci, elle lutte contre la perte de sa famille plurielle.

«Je traverse beaucoup de deuil, de perte et de deuil relationnel et je fais face à une partie de ma propre dépression situationnelle qui en découle», a-t-elle exprimé. « C’est tellement triste et les membres de ma famille me manquent. »

Sœurs épouses est diffusé le dimanche à 22 h HE sur TLC.

