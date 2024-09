Janelle Brown, de Sister Wives, affirme que Kody Brown et Robyn lui doivent de l’argent

Initialement publié sur E! En ligne

Janelle Brown veut ce qui est juste.

Le Soeurs épouses La star parle de ses finances compliquées à la suite de sa séparation avec son ex en 2022 Kody Brown.

Comme Janelle l’a révélé dans l’épisode du 22 septembre de la série TLC, le actifs financiers de la seule et unique épouse légale de Kody, Robyn Brownrestent sujettes à débat puisque les quatre épouses, y compris ses ex-femmes actuelles, Christine Brown et Meri Brown— a contribué à l’acompte pour la maison de Robyn à Flagstaff, en Arizona. Janelle prétend que Kody ne lui aurait pas permis de mettre son nom sur l’hypothèque de la maison à l’époque.

« Lorsque j’ai investi l’argent dans la maison, j’ai dit : « Eh bien, je pense qu’il serait juste que tous nos noms figurent sur l’hypothèque » », se souvient Janelle à sa fille et à celle de Kody. Pinceau Madison. « Et il a répondu : « Non, non, nous devons protéger, vous savez, protéger le patrimoine de Robyn. Elle doit l’avoir pour qu’il soit à elle et à nous. »

Ainsi, à la suite de sa séparation avec Kody, Janelle aimerait « récupérer une partie de l’argent » qu’elle a contribué à la maison de Robyn.

Plus d’informations sur E! Online

Cependant, dans sa confession, Robyn dit que les frontières sont trop floues lorsqu’il s’agit de savoir à qui revient quoi au sein de la famille. « Nous avons travaillé ensemble pendant si longtemps, et nous n’avons cessé de travailler ensemble que récemment », a-t-elle expliqué. « Quand Janelle évoque le fait que Kody et moi lui devons quelque chose, on se demande comment on fait pour calculer ? Comment on fait pour comprendre ça ? C’est tellement déroutant. »

TLC

Et après que Janelle ait accusé Kody d’éviter de lui parler de Coyote Pass et de leurs biens partagés, il est d’accord en disant : « J’en ai assez de divulguer des informations qui passent par le moulin à ragots de notre famille brisée. »

Cependant, dans l’impasse, Janelle suggère qu’elle pourrait être amenée à intenter une action en justice.

TLC

« Nous devons payer la dette, et il ne m’en parle pas », dit Janelle à propos de Coyote Pass. « Je pense donc que je vais devoir faire appel à un avocat, car je pense que c’est la seule façon d’obtenir de lui une décision. »

Quant à la raison pour laquelle Kody a évité de parler de Coyote Pass, Janelle suggère qu’il a « d’autres dettes » qu’il doit d’abord rembourser.

« Mais je l’ai vu accumuler », dit-elle à Madison. « Il continue d’acheter des biens qu’il place dans des caravanes et bla, bla, bla, bla, bla. Je vois toutes les œuvres d’art sur leurs murs. Je vois toutes ces choses, et c’est très bien. J’ai de l’argent et nous le dépensons aussi pour des choses. »

TLC

Cependant, alors que le drame autour de la maison de Flagstaff se joue dans la dernière saison de Soeurs épousesqui a été filmé fin 2022, le 29 août, la maison de Kody et Robyn a été mise sur le marché pour 1,65 million de dollars.

La propriété n’a pas encore été vendue selon realtor.com. Quant à savoir si Janelle a pu se libérer financièrement de Kody et Robyn depuis le tournage de l’épisode, cela reste à voir.

E! News a contacté les représentants de Kody et Robyn pour obtenir des commentaires sur la vente de la maison de Robyn ainsi qu’un représentant de Janelle pour savoir si elle a pu récupérer ses pertes et n’a pas eu de réponse.