La star de SISTER Wives, Janelle Brown, a admis qu’elle était «pleine d’espoir» et «optimiste» que bébé Evie «l’emportera» lors de l’amputation du pied.

L’enfant d’un an a dû se faire amputer le pied et sa main s’est coupée en raison d’une maladie génétique rare.

Dans un aperçu de l’émission TLC, Janelle dit à la caméra qu’elle a de l’espoir avant l’opération de sa petite-fille.

Dans le clip, bébé Evie rencontre la famille lors de la première de la saison alors que Janelle révèle ce qui attend le petit.

Alors qu’Evie est remise à sa nouvelle famille, Janelle informe les téléspectateurs que sa petite-fille devra subir une intervention chirurgicale au pied.

La star de télé-réalité avoue que même si l’opération future est toujours dans son esprit, elle est « pleine d’espoir » et « optimiste » que « l’esprit et le corps forts d’Evie l’emporteront ».

Le trouble génétique d’Evie a été découvert lorsque Maddie a subi une échographie à 26 semaines.

Les médecins ont diagnostiqué une oligodactylie chez le bébé, une condition chez les personnes qui ont moins de 10 doigts.

Elle a rappelé quand elle a appris la nouvelle pour la première fois: «Nous avons été choqués. J’étais juste assis là à essayer de comprendre ce qui se passait, je venais d’avoir un bébé alors qu’ils amenaient tous ces spécialistes. J’étais en train de paniquer.

La prestation dramatique de Maddie de quand elle a donné naissance à Evie a été capturé lors de la finale de la saison de Soeurs épouses plus tôt cette année.

Père Kodyla troisième femme de Christine et Janelle, qui est La mère biologique de Maddie, étaient là pour l’accouchement, tandis que son mari, Caleb, était en route.

La «belle-mère» de Maddie Meri, qui était légalement mariée au père de Maddie, a sauté à la naissance du bébé en raison d’une querelle «vicieuse» les deux avaient.

Maddie et Caleb ont remarqué plus tard que Evie manquait trois doigts, un orteil et son péroné.

Maddie partage Evie ainsi que son fils Axel, trois ans, avec son mari Caleb Brush.