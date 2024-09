Janelle Brown critique Kody et Robyn pour « mauvaise parentalité » envers Sister Wives

Dans la toute nouvelle Sister Wives de dimanche, Janelle a appelé son ex Kody et sa femme Robyn pour avoir mal géré la situation avec leur plus jeune fille, Ariella, très tôt dans la vie.

Janelle Brun a quelques choses à se dire quand il s’agit de son ex, Kody Brun.

Le Sœurs épouses La star a appelé son ancien conjoint et sa seule épouse restante, Robyn Brunpour la façon dont ils ont élevé leur plus jeune fille, Ariella, 8 ans, dans leur famille plurielle.

« Mes enfants savaient dès le début que leur père ne serait pas toujours là », a déclaré Janelle à propos des six enfants qu’elle partage avec Kody. « J’ai toujours eu l’impression que Kody et Robyn avaient mal géré la situation avec leurs enfants. Il ne pouvait pas s’absenter plus de trois ou quatre jours parce qu’Ari était tellement triste ou autre. J’ai l’impression que c’était une mauvaise parentalité. À travers toute l’histoire de la famille, les autres enfants l’ont fait et ils vont bien. Ce sont des adultes bien adaptés. »



Kody a expliqué qu’au début de la vie d’Ariella, il avait eu du mal à la quitter pendant de longues périodes en raison de la réaction émotionnelle qu’elle aurait lorsqu’il partirait.

« Ariella était en train de fondre », se souvient le père de 18 enfants. « Elle m’attrape la jambe et ne me laisse pas partir. Et je lui dis : ‘Robyn, j’ai besoin que tu la retires de moi.’ Et elle dit : « Elle s’exprime. Tu vas devoir prendre cinq minutes et la laisser faire. Elle traîne juste ma jambe en criant : « Ne me quitte pas, papa ! Et je me dis ‘Goh-lee, mec, c’est dur.' »

Malgré les difficultés de sa fille, Robyn, qui partage cinq enfants avec Kody, a mis fin à l’idée qu’elle gardait Kody de ses autres épouses et enfants à l’époque.



« Elle aime son père. Elle veut être avec son père. Oui », a reconnu Robyn à propos d’Ariella, « Mais est-ce que cela a déjà empêché Kody d’aller chez une autre mère ? Non, ce n’est pas le cas. Je ne l’aurais pas permis. « .

Les commentaires de Janelle interviennent au milieu de la séparation de Kody d’avec Christine Brown en 2021, suivie de sa séparation d’avec Janelle en 2022 et de sa séparation d’avec Meri Brown en 2023, ses ex dénonçant désormais les divergences entre leurs relations passées avec Kody et la relation qu’il entretient avec sa seule femme restante. , Robyn.

« Avec Robyn, il y a toujours eu une grande séparation », a déclaré Janelle dans un confessionnal. « Mes enfants se faisaient toujours gronder s’ils ouvraient le réfrigérateur de Robyn. »

Christine, quant à elle, qui partage six enfants avec Kody, a expliqué comment Kody favorisant Robyn a eu un impact sur les enfants.



« Mes enfants n’aimaient pas aller là-bas parce qu’ils voyaient que Robyn et leur père formaient un couple et qu’il n’était pas chez nous », a expliqué Christine. « Ils étaient donc frustrés. »

Bien que Robyn soit la seule mariée à Kody à ce stade, elle lutte contre la perte de la famille plurielle dans laquelle elle est entrée.

« Je traverse beaucoup de deuil, de perte et de deuil relationnel et je fais face à une partie de ma propre dépression situationnelle qui en découle », a-t-elle exprimé. « C’est tellement triste et les membres de ma famille me manquent. »