Janelle a-t-elle quitté Kody Brown ? Chronologie du couple ‘Sister Wives’ – Hollywood Life

Crédit d’image : Puddle Monkey Prods/Figure 8/Kobal/Shutterstock

Janelle et Kody Brown jouent dans la série TLC Sœurs épouses avec les trois autres épouses de Kody.

Ils se sont mariés spirituellement en 1993 et ​​partagent six enfants ensemble.

En 2022, Janelle et Kody ont annoncé leur séparation après plus de 30 ans ensemble.

Il y a deux ans, Kody Brown avait quatre femmes, mais dans les années qui ont suivi, plusieurs de ses relations se sont effondrées. Christine Brun a été le premier à quitter Kody, suivi de Janelle Brun et puis Méri Brunle laissant avec seulement la femme avec laquelle il est légalement marié, Robyn Brown. Les relations de Kody avec Janelle, Meri et Christine ont toutes duré plus de 30 ans, et leurs disparitions ont été documentées au cours des dernières saisons de Sœurs épouses.

Janelle était la deuxième épouse de Kody, et bien qu’ils n’aient jamais été mariés que spirituellement, ils ont construit toute une vie ensemble. Kody et Janelle partagent six enfants : Madison, Logan, Gabriel, Garrison, Savanah et Chasseur. Les relations tendues de Kody avec les enfants, en particulier Gabe et Garrison, font partie de ce qui a conduit à sa brouille avec Janelle. Revenez sur la relation du couple et découvrez pourquoi Janelle a laissé Kody ici.

Plus à propos Janelle Brun

Comment Janelle et Kody Brown se sont-ils rencontrés ?

Kody et Janelle se sont rencontrés pour la première fois en 1989, qu’elle a d’abord partagé dans sa biographie de l’émission pour Sœurs épouses. « Il ne s’en souvient peut-être pas », a-t-elle admis. « Quand il est entré dans la pièce, je l’ai regardé et j’ai eu le sentiment de me souvenir de quelque chose que j’avais oublié. Ce fut une expérience singulière.

Janelle a en fait rencontré Kody par l’intermédiaire de son premier mari, Adam Clark Barbier, qui est le frère de la première femme de Kody, Meri. Janelle et Adam se sont mariés en 1988. En 1990, Janelle était invitée au mariage de Meri avec Kody (les deux étaient légalement mariés lors de la cérémonie). Cette même année, Janelle et Adam l’ont appelé, mais elle a maintenu son amitié avec Meri. Grâce à Meri, Janelle a également développé une relation étroite avec Kody.

Avant que les choses ne deviennent romantiques, cependant, les deux n’étaient que des amis, et cela a conduit à un lien familial encore plus étrange. la maman de Janelle, Sheryl Browna fini par épouser le père de Kody, Guillaume Brun. Ils étaient ensemble jusqu’à la mort de William en 2013. « Ma mère craignait que je sois aspirée dans une secte polygame, mais elle a fini par rencontrer le père de Kody, et ils ont fini par tomber amoureux et se marier avant que Kody et moi ne commencions à nous fréquenter », Janelle expliqué en 2013.

Finalement, la relation entre Kody et Janelle est également devenue romantique et il lui a demandé de rejoindre officiellement sa famille. Comme il était déjà légalement marié à Meri, lui et Janelle se sont mariés spirituellement en janvier 1993.

Le mariage de Kody et Janelle Brown

Un an seulement après le mariage spirituel de Kody et Janelle, il a ajouté une autre femme au mélange en 1994 lorsqu’il a épousé Christine. Cependant, cela n’a pas empêché Kody et Janelle de commencer à fonder une famille. Le premier fils du couple, Logan, est né en mai 1994, suivi d’une fille, Maddie, en novembre 1995. Un fils, Hunter, est venu ensuite en février 1997, avec Garrison en octobre 1998, Gabriel en janvier 2001 et Savana en 2004.

En 2010, juste au moment où Sœurs épouses a commencé la production, Kody voulait ajouter une quatrième épouse, Robyn, à la famille. Afin d’adopter les trois enfants de Robyn issus de sa relation passée, Kody a divorcé de Meri (ils sont restés spirituellement mariés) et a épousé légalement Robyn. Avec les trois enfants adoptés, Kody a 18 enfants au total au cours de ses quatre mariages. Il a également plusieurs petits-enfants, dont trois par l’intermédiaire de sa fille et de celle de Janelle, Madison.

Tout au long du mariage de Kody et Janelle, ils ont vécu dans divers endroits. Lorsque la famille est apparue pour la première fois sur Sœurs épouses, ils vivaient dans l’Utah, mais ont finalement déménagé à Las Vegas en 2011. Ils ont ensuite ramassé et déménagé à Flagstaff, Arizona en 2018. En Arizona, ils ont acheté une grande propriété appelée Coyote Pass, qu’ils prévoyaient de séparer en cinq parties afin que chaque membre de la famille puisse construire sa propre maison sur le terrain. Les dernières saisons de Sœurs épouses ont décrit le débat en cours de la famille sur la façon de diviser équitablement la terre.

En 2021, Janelle a décidé de quitter sa maison de location en Arizona et de vivre dans l’enceinte de Coyote Pass dans un camping-car. Étant donné que la famille Brown n’avait pas encore décidé comment elle voulait commencer à construire, elle est arrivée à la conclusion que le camping-car serait le moyen le plus économique de vivre, car la famille continuait à investir dans le terrain qu’elle n’utilisait même pas.

« J’ai agi avec audace et saisi une aventure », a révélé Janelle dans une publication Instagram de juin 2021. «Il y a beaucoup à faire ici sur le terrain, alors j’ai pensé pourquoi ne pas être sur place. Honnêtement, j’alterne entre excitation extrême, car j’ai toujours voulu essayer ça, et anxiété face aux variables inconnues. Alors restez à l’écoute, c’est sur le point de devenir réel ! » En tant que seul enfant mineur de Janelle, Savanah vivait également avec elle dans le camping-car.

Pourquoi Janelle a quitté Kody

Au moment où Janelle a emménagé dans le camping-car, sa relation avec Kody a commencé à prendre un tournant. Tout cela se déroulait au milieu de la pandémie de COVID-19, qui a également eu un impact sur le mariage de Kody et Christine. Kody avait des règles strictes qu’il voulait que la famille suive pendant COVID, et a refusé de voir les membres de la famille qui ne participaient pas aux règles qu’il avait spécifiées. Janelle et Christine ont insisté sur le fait qu’elles suivaient toutes les directives du CDC, mais Kody n’était pas contente d’apprendre qu’elles voyageaient pour voir d’autres membres de la famille hors de l’État en 2020 et 2021.

Les fils de Janelle et Kody, Gabriel et Garrison, devenaient frustrés vocalement par les décisions que leur père prenait pendant COVID. Janelle a été laissée au milieu, se sentant obligée de choisir entre ses enfants et son mari. En 2020, elle a choisi de passer Thanksgiving avec ses enfants, et non avec Kody, car il estimait que les garçons ne suivaient pas d’assez près ses directives COVID.

À cette époque, Janelle a commencé à se demander si elle voulait ou non plus se marier avec Kody. « Mes enfants sont presque grands et il n’est plus nécessaire de rester », a-t-elle admis dans l’épisode du 16 janvier 2022 de Sœurs épouses. « C’était une merveilleuse façon d’élever des enfants, mais avec Kody et moi en ce moment, notre relation est assez tendue. Ce serait vraiment facile de s’en aller.

Fin 2020, tous les membres de la famille ont accepté de se mettre en quarantaine au goût de Kody afin qu’ils puissent passer Noël ensemble. Janelle est entrée en 2021 avec des perspectives plus positives, mais au moment où la saison des vacances s’est approchée à nouveau, leurs problèmes ont refait surface. Dans l’épisode du 4 décembre 2022 de Sœurs épousesils ont tous deux commencé à repenser les choses.

« Peut-être que ce n’est pas un bon ajustement », a admis Kody. « Peut-être que ça ne marche pas. » Janelle a ajouté : « Ces dernières années, j’ai commencé à me demander si nous étions encore compatibles. Peut-être que cela ne fonctionne plus pour moi. Pourtant, Janelle était prête à faire « tout [she] pourrait » pour que ça marche, parce qu’elle ne voulait pas être quelqu’un qui vient de « jeter l’éponge » sur un mariage.

Cependant, la tension s’est poursuivie avant Noël 2021 au milieu de la relation tendue de Kody avec Gabe et Garrison. Ils ne s’étaient toujours pas remis des disputes sur COVID. Kody a accusé Janelle de « déprécier » ses règles COVID et a affirmé que c’était la raison pour laquelle Gabe et Garrison ont continué à faire de même.

En décembre 2022, Kody et Janelle ont confirmé leur séparation dans un clip pour un Sœurs épouses spécial révélateur, qui avait en fait été filmé des mois plus tôt. Ils ont tous deux annoncé qu’ils étaient « séparés » l’un de l’autre. Janelle a dit: « Ce n’est pas l’amour [anymore]. C’est le devoir, c’est l’engagement, c’est la foi qui vous dit de vous débrouiller et de tenir le coup.

Janelle a reproché à Kody de ne pas avoir fait l’effort de faire fonctionner la relation. Elle voulait qu’il mette de l’énergie à réparer sa relation avec leurs enfants « au lieu d’avoir ses règles et de traîner avec la femme [Robyn] où il était respecté et obéi. Au moment où les deux se sont officiellement séparés, Janelle a déclaré qu’elle n’avait plus «le cœur brisé».

Malgré tous les hauts et les bas, Kody et Janelle n’ont jamais utilisé le mot « divorce » en ce qui concerne le statut de leur mariage. Cependant, ils n’ont jamais été légalement mariés pour commencer. Pourtant, Christine a déclaré qu’elle se considérait comme « divorcée » de Kody lorsqu’elle a quitté leur relation, en utilisant de manière très flagrante ce mot spécifique. Sœurs épouses approfondira les problèmes de Kody et Janelle lors de la 18e saison à venir.

