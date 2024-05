Janel Grant accepte de suspendre le procès de Vince McMahon suite à l’enquête du DOJ : avocat

Janel Grant, une ancienne employée de World Wrestling Entertainment qui a accusé l’ancien PDG Vince McMahon dans un procès en janvier de trafic sexuel et d’abus, a accepté de suspendre son affaire en attendant une enquête fédérale.

L’avocate de Grant, Ann Callis, a déclaré jeudi dans un communiqué que Grant avait accepté de « suspendre son affaire » à la demande du procureur américain du district sud de New York « dans l’attente d’une enquête non publique ».

« Nous coopérerons à toutes les prochaines étapes appropriées », a-t-elle déclaré.

Jessica Rosenberg, avocate de McMahon, a soutenu que les allégations étaient fausses.

« Nous restons convaincus que les preuves prouveront que les allégations de Mme Grant sont fausses et que sa plainte n’est rien de plus qu’un récit fabriqué et vindicatif d’une ancienne petite amie mécontente », a déclaré Rosenberg.

Le district sud de New York a refusé de commenter.

Le procès de Grant, qui a été déposé en janvier devant le tribunal de district américain du district du Connecticut, affirmait qu’elle avait été « victime de violences physiques et émotionnelles, d’agressions sexuelles et de trafic à la WWE ».

Le procès désigne la société, McMahon et l’ancien dirigeant de la WWE, John Laurinaitis, comme défendeurs.

À l’époque, Callis avait déclaré que la plainte visait « à tenir pour responsables deux dirigeants de la WWE qui ont agressé sexuellement et trafiqué la plaignante Janel Grant, ainsi que l’organisation qui a facilité ou fermé les yeux sur les abus, puis les a balayés sous le tapis ».

Un porte-parole de McMahon a déclaré à l’époque que le procès était « rempli de mensonges, d’instances obscènes inventées qui ne se sont jamais produites et d’une déformation vindicative de la vérité. Il se défendra vigoureusement.

La WWE et sa société mère, TKO, ont déclaré qu’elles prenaient les allégations de Grant « très au sérieux ». Laurinaitis a également nié tout acte répréhensible.

Suite aux accusations de Grant, McMahon a démissionné de son poste de président exécutif de la société mère de la World Wrestling Entertainment.

NBC News a rapporté que les enquêteurs fédéraux avaient saisi un téléphone de McMahon l’été dernier et tentaient de déterminer si la loi fédérale avait été enfreinte dans la conduite entourant les allégations de Grant. WWE divulgué l’été dernier que les enquêteurs ont signifié à McMahon un assignation à comparaître par le grand jury fédéral et exécuté un mandat de perquisition en juillet.