Janeane Garofalo Jamais épuisé. Quel soulagement.

Un mercredi soir pluvieux à Brooklyn, après une introduction avec un minimum de fanfare, Janeane Garofalo est montée sur scène au Eastville Comedy Club et a regardé une douzaine de personnes si dispersées que les appeler une foule semble exagéré. Elle a repéré un homme seul qui avait assisté à un de ses spectacles quelques jours plus tôt et l’a signalé avec joie.

Troisième d’une affiche remplie de jeunes inconnus, Garofalo, 57 ans, s’est installée dans son set avec un confort suprême, errant dans de multiples tangentes et creusant dans l’autodérision. “Quand quelqu’un me dit que je ne peux pas faire quelque chose”, a-t-elle dit, en tenant la pause avec un timing précis affiné au cours de trois décennies et demie de blagues, “je suis reconnaissante.”

C’était un cadre humble pour voir l’une des bandes dessinées les plus importantes du dernier demi-siècle. Garofalo est un pionnier et une icône de la génération X qui, pendant quelques années, il était raisonnable de dire, signifiait pour le stand-up ce que Kurt Cobain a fait pour la musique. Le seul moment du set qui a fait allusion à son héritage est survenu lorsque Garofalo est sorti des projecteurs et est entré dans le public. Le couple au premier rang, déjà en train de rire, se redressa un peu.