Jane Slagsvol, l’épouse de Jimmy Buffett, réagit à sa mort – Hollywood Life

Crédit d’image : Owen Kolasinski/BFA.com/Shutterstock

Jimmy Buffettla femme de, Jane Slagsvol, a rompu son silence après sa mort avec un message sincère en l’honneur du chanteur bien-aimé. Jane a attendu plus d’une semaine après le décès de Jimmy le 1er septembre à l’âge de 76 ans pour partager son hommage à son mari qui a été publié sur son site Web et sa page Instagram officielle le 10 septembre. Jane a expliqué dans son message combien d’amour Jimmy avait en lui. sa vie et elle a remercié tout le monde de les avoir soutenus avant et pendant cette période « difficile ».

« Une chose que nous connaissions et expérimentions tous les deux, à travers chaque moment difficile, était le sentiment d’être soutenus par toutes les personnes dans nos vies », a écrit Jane. « Partout où nous allions, dans les arénas, lors d’événements et même dans les hôpitaux, nous étions entourés d’amour. Il y a tout un monde de personnes que je tiens à remercier pour l’incroyable gentillesse que vous nous avez témoignée.

Jane a commencé sa démonstration de gratitude en mentionnant les fans de Jimmy, qui, selon elle, sont devenus « une grande famille bruyante » tout au long de la carrière du chanteur de « Margaritaville ». « Merci d’avoir créé la communauté la plus joyeuse au monde », a-t-elle déclaré. «Le sourire que Jimmy vous a adressé depuis la scène a été suscité par votre esprit. Je pense que c’est pour ça qu’il aimait tant jouer. Il était très reconnaissant envers la communauté que vous avez bâtie autour de lui. Votre sympathie et votre soutien m’inspirent et me réconfortent, moi et ma famille.

Jane a ensuite remercié les médecins, les infirmières, les travailleurs des soins palliatifs et les soignants qui ont pris soin de Jimmy pendant qu’il était malade. Elle a également remercié les personnes « honorables » et « généreuses » qui ont travaillé pour elle et Jimmy, ainsi que leurs « amis extraordinaires ». Jane a ajouté : « À ma famille. Je ne peux pas commencer à exprimer ce que tu représentes pour moi et Jimmy. Je te chéris, je t’aime et je te suis insondablement reconnaissant chaque jour. Tu es mon coeur. »

Plus tard dans son message, Jane s’est souvenue de son mari et de « l’amour » qu’il montrait à tout le monde. « Chaque cellule de son corps était remplie de joie. Il souriait tout le temps, même lorsqu’il était gravement malade », a déclaré Jane. « Et son sens de l’humour n’a jamais faibli. Jimmy a toujours été optimiste, toujours scintillant, toujours nous faisant rire. Elle a terminé son message en écrivant : « Jimmy savait qu’il était aimé. Jusqu’au bout, il a cherché la lumière. Merci de donner de la joie à lui et à moi.

Jimmy est décédé le 1er septembre après une longue bataille contre le cancer de la peau à cellules de Merkel, à l’âge de 76 ans. La nouvelle a choqué de nombreuses personnes lorsqu’elle a été annoncée sur le site Web de Jimmy, entraînant une immense vague d’hommages sincères à Jimmy sur les réseaux sociaux de la part d’autres célébrités comme Miles Teller, Brian Wilsonet Andy Cohen. L’un des enfants de Jimmy et Jane, fille Delaney Buffetta partagé son propre hommage au musicien légendaire le 6 septembre.

« Oui, il adorait son herbe et son vin, mais la vérité est que la plupart du temps, il était juste plein de vie, et c’est ce qu’il voulait pour tout le monde : profiter du voyage fantastique que la vie peut être », a écrit Delaney. dans son message. « Mon père était la joie dont il chantait. C’était la personne la plus travailleuse que j’aie jamais vue.