Jane Seymour et Golden Bachelor prouvent que l’on peut trouver l’amour à n’importe quelle époque : « L’âge n’est qu’un chiffre »

La nouvelle relation de Jane Seymour avec le musicien de Malibu John Zambetti a confirmé que l’amour n’a pas de limites lorsqu’il s’agit de sortir avec une tranche d’âge spécifique.

Seymour, 72 ans, a admis qu’elle n’avait « jamais été aussi heureuse » en devenant officielle sur Instagram avec son nouveau petit ami rock star sur les réseaux sociaux la semaine dernière.

Avec le succès de la série de télé-réalité « The Golden Bachelor » et les stars hollywoodiennes, dont Harrison Ford, Richard Gere et Dick Van Dyke, trouvant leurs âmes sœurs plus tard dans la vie, l’entremetteuse de célébrités Alessandra Conti a déclaré que les célibataires plus âgés ont tendance à fixer des priorités dans leurs relations différentes de celles de leurs relations. homologues plus jeunes.

« Trouver l’amour dans les années d’or est absolument différent de trouver l’amour quand on est plus jeune pour un certain nombre de raisons », a déclaré le Une liste marieur a déclaré en exclusivité à Fox News Digital.

JANE SEYMOUR, 72 ANS, FAIT UNE ROMANCE AVEC UN PETIT AMI MUSICIEN INSTAGRAM-OFFICIEL : « JE N’AI JAMAIS ÉTÉ PLUS HEUREUX »

« Tout, de l’expérience de vie aux priorités ajustées et même à la dynamique familiale, sont des facteurs très différents lorsqu’il s’agit de trouver l’amour dans vos années d’or et lorsque vous êtes plus jeune. »

La star de « Dr Quinn, Medicine Woman » était rayonnante alors qu’elle posait aux côtés du musicien de The Malibooz lors d’un événement au bord de la piscine qui surplombait Los Angeles. Plus tôt cette année, Seymour a mis fin à sa relation de neuf ans avec David Green.

Lorsqu’un fan lui a posé des questions sur la relation précédente de Seymour avec le producteur britannique, Seymour a simplement répondu : « Nous avons décidé que nous étions meilleurs en tant qu’amis. »

« Avec beaucoup de mes clients plus âgés, je constate que leurs priorités ont changé en ce qui concerne des éléments qui étaient autrefois des facteurs décisifs », a déclaré Conti. « Les jeunes célibataires donnent la priorité à la carrière, aux finances, au fait d’être sur la même longueur d’onde avec les objectifs de mariage et de famille, ainsi qu’à l’attirance physique, tandis que les célibataires plus âgés donnent la priorité aux liens émotionnels, à la camaraderie et aux intérêts partagés. »

« Quelqu’un qui est plus jeune et qui cherche à fonder une famille donne la priorité à la compatibilité religieuse car il souhaite élever ses enfants dans une certaine culture et tradition. Lorsqu’un client recherche l’amour une fois que ses enfants ont grandi, à moins qu’il ne se considère religieux, il a tendance à être plus ouvert aux autres religions et aux différences culturelles.

Gerry Turner a attiré près de 8 millions de téléspectateurs lors de la première de « The Golden Bachelor » le mois dernier.

La quête d’amour du grand-père de 72 ans dans une émission de téléréalité préférée des fans a été le plus grand début de la franchise « The Bachelor » en trois ans.

GERRY TURNER, LA STAR DE « GOLDEN BACHELOR », ADMET QU’IL A RUPTÉ SA PROMESSE À SA FAMILLE PENDANT LE TOURNAGE

Harrison Ford et Calista Flockhart se sont rencontrés aux Golden Globe Awards en 2002 et se sont mariés huit ans plus tard à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Il avait 67 ans et elle 35 ans lorsqu’ils se sont dit « oui », et ils ont célébré leur 13e anniversaire de mariage en juin.

L’acteur d' »Indiana Jones » a déclaré à Hello ! Magazine en 2003 selon lequel il était éperdument amoureux de la star de « Ally McBeal » peu de temps après le début de leur relation.

« L’amour romantique est l’un des types d’amour les plus excitants et les plus épanouissants, et je pense qu’il existe un potentiel à n’importe quelle étape de votre vie », a déclaré Ford. « Je n’ai pas été surpris d’avoir pu tomber amoureux, et je n’ai pas été surpris de l’avoir fait. »

Dick Van Dyke a rencontré sa future épouse, Arlene Silver, alors qu’elle travaillait comme maquilleuse aux Screen Actors Guild Awards en 2007.

DICK VAN DYKE, 97 ANS, DIT ‘AVOIR UNE BELLE JEUNE FEMME LA MOITIÉ DE MON ÂGE’ LE GARDE JEUNE

La star de « Mary Poppins » avait 86 ans lorsqu’il a épousé Silver en 2012. Elle en avait 40. Leur écart d’âge de 46 ans ne les a pas empêchés de vivre et d’aimer la vie pleinement.

« J’ai épousé une personne de la moitié de mon âge et tout le monde pensait que j’étais fou, mais c’est juste un ange absolu », a-t-il déclaré au Huffington Post peu après leur mariage. « Elle chante et danse, donc il y en a beaucoup dans la maison. »

« C’est une excellente cuisinière et la différence d’âge n’a pas été un problème du tout. Émotionnellement, j’ai environ 13 ans. Elle est très, très sage pour son âge, donc je passe un moment inoubliable. »

Dennis Quaid avait 65 ans lorsqu’il a proposé à Laura Savoie, 26 ans, en 2019. Il a déclaré à Extra que la proposition « s’est produite à l’extrême nord d’Oahu, à Turtle Bay. C’était plutôt spontané. C’était vraiment une surprise. »

DENNIS QUAID CRÉDIT SA FOI POUR LE RÉUSSI DE VOTRE 4ÈME MARIAGE : « NOUS PRIONS ENSEMBLE »

Le couple n’a pas attendu longtemps pour officialiser les choses et s’est enfui à Santa Barbara l’année suivante après avoir tenté de planifier plusieurs mariages au début de la pandémie.

Quaid a récemment déclaré à « Extra » que la foi avait joué un rôle important dans leur mariage.

« Dieu est dans ma relation avec ma femme, et c’est une autre chose que je n’ai jamais vraiment eue auparavant », a-t-il déclaré. « Elle et moi avons une si belle relation et nous prions ensemble. »

Robert Redford avait 73 ans lorsqu’il a épousé Sibylle Szaggars en 2009. Les militants écologistes se sont rencontrés dans sa station de Sundance Mountain en 1996.

Il a déclaré à AARP en 2011 que sa femme artiste, de 20 ans sa cadette, était « une personne très spéciale ».

« Elle est plus jeune que moi et européenne, ce que j’aime bien, donc c’est une toute nouvelle vie », a déclaré Redford.

Richard Gere a commencé à sortir avec la publiciste espagnole Alejandra Silva en 2014, alors qu’il avait 64 ans et qu’elle avait 31 ans.

Quatre ans plus tard, le couple s’est marié dans son ranch du nord de l’État de New York.

Silva a évoqué leur écart d’âge de 30 ans dans une interview avec Hello! revue en 2018.

« Dans cette vie, ça devait être comme ça », a-t-elle déclaré. « Il m’a promis au moins 20 belles années. Je dois avouer qu’il a beaucoup plus d’énergie que moi, il est beaucoup plus actif. J’ai du mal à le suivre. Ce n’est pas humain. »

Pour Conti, son « meilleur conseil » à donner à tout célibataire est de continuer à flirter.

« L’âge n’est qu’un nombre lorsqu’il s’agit de trouver l’amour, et il est essentiel de continuer à socialiser dans une variété de groupes et d’activités adaptés à votre tranche d’âge », a-t-elle déclaré. « Du pickleball aux tournois de golf doré, il existe de nombreuses façons différentes de se connecter au cours des années dorées. »