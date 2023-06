Jane Seymour, 72 ans, plonge dans un maillot de bain une pièce audacieux lors d’une escapade tropicale

Jane Seymour saute le pas.

L’ancienne Bond girl s’est rendue sur Instagram dimanche et a partagé une photo d’elle-même en train de profiter du soleil pendant ses vacances au Costa Rica. L’actrice britannique a posé dans un maillot de bain une pièce plongeant marron pastel avec un motif entrecroisé qui descendait sur sa poitrine.

L’ancienne star de « Dr. Quinn, Medicine Woman » a complété le look avec un chapeau de paille, des lunettes de soleil noires et un sourire mégawatt.

« La chaleur de l’arrivée de l’été est comme une douce brise qui chuchote de l’espoir dans nos âmes, nous rappelant qu’au milieu des incertitudes de la vie, il y a toujours de la place pour la joie », a déclaré l’homme de 72 ans.

« Plongeons dans l’océan des possibilités, profitons du soleil de la gratitude et laissons nos esprits s’aigrir avec les ailes des possibilités infinies ! » elle a partagé. « Joyeux #OpenHeartsSunday, que votre semaine à venir soit excellente. »

Lundi, Seymour a partagé un selfie sans maquillage lors de son escapade.

« Ma peau adore le climat tropical ! » elle a légendé le message. « C’est la vie sans maquillage dans la jungle ! »

Seymour est devenue célèbre lorsqu’elle a joué Solitaire dans le film « Live and Let Die » de 1973 face à Roger Moore dans le rôle de James Bond. Elle joue actuellement dans la série policière irlandaise « Harry Wild ».

En 2020, Seymour a déclaré à Fox News Digital qu’elle ne croyait pas à suivre « un régime fou » pour rester en forme. Pour elle, il s’agit de manger « raisonnablement ».

« Je viens de perdre 14 livres récemment », avait-elle déclaré à l’époque. « Je me suis en quelque sorte habitué à être plus gros. Non pas que j’étais vraiment énorme ou quoi que ce soit, mais… dans ma famille, il y a du diabète de type 2. Et mes analyses de sang frôlent le pré-diabétique. J’ai dit à mon médecin: » Vous devez Je plaisante, je suis plus petit que tous ceux que je connais ! Et il a dit : ‘Eh bien, ce n’est pas ta faute, mais si tu perds au moins six livres, tu vas l’inverser.’ Donc, c’était le premier moment. Et puis l’un de mes meilleurs amis… il a complètement inversé le sien en adoptant une autre façon de manger.

« Je ne fais rien de très intelligent », a poursuivi Seymour. « Je ne fais que du jeûne intermittent, mais rien d’énorme. Et il se trouve que j’aime les aliments sains. Nous cultivons tous nos aliments de manière biologique dans le jardin arrière. Une grande partie est dans des pots, ce que… tout le monde peut faire. Même si vous n’avez pas de jardin, vous pouvez cultiver des choses dans des conteneurs et… manger de tout avec modération. Et parce que je ne pense pas tout le temps à moi – je pense à d’autres choses, et j’ai les enfants ou les petits-enfants, et je travaille – cela me donne l’énergie dont j’ai besoin. »

Seymour a également décrit sa routine d’entraînement comme « très sporadique » en raison de ses blessures antérieures en tant que danseuse.

« J’essaie de faire battre mon cœur en marchant rapidement au moins trois fois par semaine », a-t-elle expliqué. « Je m’entraîne aussi avec un entraîneur, et je vais faire environ 20 minutes sur un vélo stationnaire, le vélo de spin, mais sans tourner comme un fou. Je fais ma propre forme, généralement avec des poids aussi. Alors j’essaie faire le haut du corps en même temps que le bas du corps, puis je fais du Pilates et du Gyrotonics, sur lesquels je ne jure plus.

« Donc, les choses qui sont vraiment bonnes pour mon corps particulier, comme le pont et la planche, je peux faire n’importe où dans n’importe quelle chambre d’hôtel ou n’importe où à tout moment. Je n’ai pas besoin d’aller à la gym… Et ayant été danseuse, vous avez une compréhension de la forme. Donc, lorsque vous vous entraînez, je pense que vous faites très attention à avoir une bonne forme. Alors que certaines personnes se jettent simplement dans le gymnase. Si vous n’avez pas la forme appropriée, vous pouvez vous blesser.

Quant à sa routine de soins de la peau, Seymour a noté qu’elle « a toujours cru à l’exfoliation ».

« Je n’ai pas fait tous ces lasers, ces micro-dermabrasions ou quoi que ce soit du genre », a expliqué Seymour. « Mais j’exfolie tous les jours. J’utilise le Clarisonic et croyez-le ou non, Crepe Erase. Je trouve que cela fonctionne brillamment pour mon visage et mon corps. Les gens continuent de venir vers moi et de me toucher les bras. Cela fonctionne et ce n’est vraiment pas cher . Alors pourquoi ferais-je autre chose ? J’aime me baigner avec ces produits. Je n’aime pas expérimenter différents produits. Si quelque chose fonctionne vraiment pour vous, pourquoi le changer ? L’hydratation est également essentielle pour une peau lisse, peu importe la saison. »

« De plus, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de vous démaquiller complètement avant d’aller vous coucher le soir », a-t-elle expliqué. « Vos cils doivent être vraiment propres. Si vous avez un maquillage tenace qui ne se détache pas, un ophtalmologiste m’a donné une astuce pour faire une version très diluée de shampoing pour bébé. Utilisez-le simplement avec le coton-tige autour de votre Pour ce qui est de me maquiller et de me coiffer, je le fais depuis des années.

« Je reçois évidemment les pros de temps en temps. Mais j’ai tellement appris des pros que j’aime vraiment faire le mien. Parce que je suis peintre, j’aime jouer avec les couleurs. Vous devriez toujours connaître votre propre visage. Cela vous aidera à déterminer ce qui fait vraiment ressortir le meilleur de vous, ce qui complète le mieux vos caractéristiques. »