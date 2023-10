Jane Seymour, 72 ans, officialise sa romance avec son petit ami musicien sur Instagram : « Je n’ai jamais été aussi heureuse »

Jane Seymour a révélé qu’elle avait retrouvé l’amour alors qu’elle débutait sa nouvelle romance avec le musicien John Zambetti.

L’actrice de 72 ans est devenue officielle sur Instagram avec son nouveau petit ami la semaine dernière alors qu’elle partageait deux clichés du couple se prélassant au bord d’une piscine.

« Je n’ai jamais été aussi heureuse », la star de « Somewhere in Time » s’est exclamé dans la légendeajoutant un visage souriant entouré d’emoji cœur.

Dans les images, Seymour portait une robe dorée avec un blazer texturé noir et argenté et de gros talons dorés. Zambetti était vêtu d’un costume noir avec une chemise boutonnée blanche et des chaussures habillées noires.

Le duo rayonnait alors qu’ils posaient devant une longue table de banquet qui semblait avoir été dressée pour un dîner.

Le message de la gagnante d’un Emmy Award a été rapidement inondé de commentaires de soutien et de messages de félicitations de la part de ses célèbres amis et fans.

« C’est génial de vous voir, tellement heureux que John soit un gars vraiment sympa. Tant mieux pour vous Miss Jane », a écrit l’acteur Joe Lando, qui a partagé la vedette avec Seymour dans la série télévisée à succès « Dr Quinn, Medicine Woman » de 1993 à 1998. .

« Joli couple ! Et vous méritez tellement tout le bonheur ! Je vous aime !!, a commenté Linda Thomas.

« Je suis tellement content de l’entendre! » » a écrit Leeza Gibbons. Et Alicia Coppola a déclaré : « Et ça se voit !!! », ajoutant trois emoji en forme de cœur rouge.

Lindsay Lohan, qui joue aux côtés de Seymour dans la prochaine comédie romantique de Netflix « Irish Wish », a laissé un visage souriant avec des emoji aux yeux de cœur dans les commentaires.

« John est une personne spectaculaire – il le connaît depuis la naissance de ma première fille + mon mari le connaissait avant cela – John a eu la gentillesse de jouer [music emoji] @ funérailles de mon mari— Je vous aime 2 Ensemble ! parfait », a écrit l’auteur Karen Ann Smythe.

Seymour et Zambetti ont fait leurs débuts sur le tapis rouge lors du concert de U2 lors de la récente soirée d’ouverture de la résidence du groupe à Las Vegas Sphere.

Le couple a posé pour des photos avant le spectacle et a partagé un baiser sur une seule image.

Zambetti a ensuite partagé des images de l’événement sur sa page Instagram, y compris une photo de groupe avec Seymour, l’acteur irlandais Kevin Ryan et Kandy Codan.

« Avec Jane sur le tapis rouge lors du concert de U2 au Sphere, à Las Vegas hier soir », a écrit le guitariste en légende d’une image.

Avant de sortir avec Zambetti, Seymour entretenait une relation de neuf ans avec le producteur britannique David Green, 74 ans. Dans une interview accordée au Times en avril, l’actrice a confirmé que les deux sortaient toujours ensemble.

Seymour a révélé que Green lui avait proposé pendant leur temps ensemble, mais elle l’avait refusé.

« Je viens de dire que je ne mettrais jamais de numéro sur son nom », a expliqué l’actrice. « Ce serait la chose la plus horrible au monde. »

Après avoir révélé sa nouvelle relation avec Zambetti sur Instagram, un fan a demandé dans les commentaires : « Qu’est-il arrivé à David ? »

« Nous avons décidé que nous étions meilleurs en tant qu’amis », a répondu Seymour avec un emoji souriant.

Le natif du Royaume-Uni a été marié quatre fois. Elle a épousé le metteur en scène Michael Attenborough en 1971 et ils se sont séparés en 1973. Seymour a été mariée pendant un an à Geoffrey Planer de 1977 à 1978.

L’ancienne Bond girl s’est mariée avec l’homme d’affaires David Flynn en 1981. Les deux ont accueilli leur fille Katherine, aujourd’hui âgée de 41 ans, et leur fils Sean, aujourd’hui âgé de 38 ans, avant de se séparer en 1992.

Seymour a été mariée à l’acteur-réalisateur James Keach de 1993 à 2015 et ils partagent des jumeaux de 27 ans, Kristopher et John.

Dans son entretien avec le Times, Seymour a expliqué qu’elle partageait des relations étroites avec tous ses ex-maris et anciens partenaires.

« Je suis toujours très, très proche de tous les hommes avec qui j’ai été mariée et de tous les hommes avec qui je suis sortie, pour être honnête », a-t-elle déclaré.

« Chaque fois que je vois quelqu’un avec qui j’ai été impliqué, même si ce n’était que pour une courte période, je suis proche d’eux. Vous voyez, je pense que c’est difficile d’être avec quelqu’un de connu et sur le tapis rouge. «