Jane Seymour, 71 ans, sourit en enfilant un maillot de bain et un paréo à la piscine somptueuse – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Laurent VU/SIPA/Shutterstock

Bombe à jamais ! Jane Seymour a prouvé qu’elle avait toujours ce qu’il fallait pour faire tourner les têtes en posant au bord de la piscine dans un nouveau selfie de natation sexy le lundi 19 juillet 2022.

Plus à propos Mode

L’étourdissante de 71 ans a brillé en prenant la pose à côté d’une piscine luxueuse conçue pour ressembler à un point d’eau tropical, avec des roches naturelles et des palmiers à gogo. Présentant sa silhouette svelte, Jane s’est penchée vers la caméra vêtue d’un maillot de bain une pièce noir et d’un paréo bleu qui mettait en valeur ses longues jambes toniques. Associant les choses à un simple look de beauté, la beauté britannique a laissé ses mèches auburn couler dans des vagues de plage et avait une lueur ensoleillée de la tête aux pieds.

Jane Seymour, 71 ans, affiche un maillot de bain bleu marine et un paréo à fleurs – https://t.co/EFAY3RQOcB#Nouvelles pic.twitter.com/1blpcmCavc — Citoyen du monde (@djokaymegamixer) 19 juillet 2022

Jane a parlé de la scène ensoleillée dans sa légende. Elle a ajouté un message d’été attrayant, disant aux fans : “Ensoleillé et chaud ? Cela semble être le moment idéal pour un plongeon ! » puis demander: “Quand êtes-vous allé nager pour la dernière fois et où?”

Stars de plus de 40, 50 et 60 ans qui semblent avoir la moitié de leur âge ou moins

Et elle n’a pas manqué une occasion de brancher sa ligne de vêtements avec le reste de sa légende. Là, elle a révélé qu’elle portait l’écharpe bleue et blanche “Butterflies Are Free” de ses propres collections Jane Seymour comme paréo. Le produit de la pièce, qui se vend 105 $ pour une grande version et 68 $ pour une conception plus petite, profite à la Jane’s Open Hearts Foundation.

Les clichés à couper le souffle de la star ne sont pas une surprise. Jane a longtemps été ouverte sur son approche naturelle du vieillissement, racontant le HollywoodLa Vie podcast ses conseils de mode de vie sain en avril 2022. Elle a expliqué que son régime consistait en “une bonne attitude, beaucoup d’eau et des légumes et des fruits sains”, affirmant qu’elle n’avait jamais joué avec “les charges, la chirurgie plastique, [or] rien de tout ça !”

Lien connexe Lié: Lieu du gala du Met : lieu de l’événement et tout sur l’institut du costume

“Les gens se rendent compte que l’âge n’est qu’un chiffre”, a-t-elle déclaré à HL. “Quand vous avez Jane Fonda et Lily Tomlin qui font le genre de matériel qu’elles font, cela met la barre haute pour nous tous.”