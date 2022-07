Jane Seymour, 71 ans, dévoile son physique tonique en faisant du Pilates : “On peut faire ça”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jane Seymour encourage ses abonnés à ne pas renoncer à leurs résolutions du Nouvel An, même si 2022 est à mi-chemin.

La star de “Dr.Quinn” s’est rendue sur Instagram et Facebook mercredi et a posté une photo d’elle dévoilant fièrement son physique tonique lors d’un cours de Pilates. La femme de 71 ans était tout sourire alors qu’elle portait un soutien-gorge de sport et des leggings tout en affichant sa flexibilité.

“Pouvez-vous croire que nous sommes déjà à plus de la moitié de 2022 ?!” l’ancienne Bond girl a sous-titré le message. “Suivez-vous toujours les résolutions de janvier ? Si vous avez besoin d’un peu de motivation ou d’un partenaire responsable, tournez-vous vers la famille Open Hearts ! Affichez ces objectifs ci-dessous, vous seriez surpris de voir combien d’entre nous partagent des objectifs similaires ! Nous pouvons faire cette!”

De nombreux abonnés de la star se sont rendus dans la section des commentaires et ont admis qu’ils pouvaient utiliser un ami responsable pour les aider à atteindre leurs objectifs de santé. D’autres ont révélé comment ils prennent en charge leurs routines quotidiennes.

“Je fais une sorte d’exercice tous les jours maintenant, après ma retraite!” un utilisateur a écrit. “Je marche dans mon quartier (avant qu’il ne fasse trop chaud), ou je marche sur mon vélo elliptique dans ma tanière, avec l’air conditionné. Fini le stress extrême que j’ai subi pendant tant d’années, à cause de mon travail. Je suis mieux dormir et respecter un horaire plus régulier.”

“Mon objectif était de faire du yoga et de la méditation régulièrement”, a partagé un autre. “Je le fais toujours.”

“Je viens de rejoindre une salle de sport hier !” a sonné un adepte. “C’est bien trop tard.”

“Malheureusement, je ne le suis pas, mais je n’en donnerai pas d’autre”, a commenté un utilisateur. “Je recommence ma routine d’entraînement après les vacances. J’ai besoin de motivation !! Merci Jane !!”

En 2020, Seymour a déclaré à Fox News Digital qu’elle ne croyait pas à suivre “un régime fou”. Pour elle, il s’agit de manger « raisonnablement ».

“Je viens de perdre 14 livres récemment”, avait-elle déclaré à l’époque. “Je me suis en quelque sorte habitué à être plus gros. Non pas que j’étais vraiment énorme ou quoi que ce soit, mais… dans ma famille, il y a du diabète de type 2. Et mes analyses de sang frôlent le pré-diabétique. J’ai dit à mon médecin:” Vous devez Je plaisante, je suis plus petit que tous ceux que je connais ! Et il a dit : ‘Eh bien, ce n’est pas ta faute, mais si tu perds au moins six livres, tu vas l’inverser.’ Donc, c’était le premier moment. Et puis l’un de mes meilleurs amis… il a complètement inversé la sienne en adoptant une autre façon de manger.

“Je ne fais rien de très intelligent”, a poursuivi Seymour. “Je ne fais que du jeûne intermittent, mais rien d’énorme. Et il se trouve que j’aime les aliments sains. Nous cultivons tous nos aliments de manière biologique dans le jardin arrière. Une grande partie est en pots, ce qui est, encore une fois, des choses que tout le monde peut Même si vous n’avez pas de jardin, vous pouvez faire pousser des choses dans des conteneurs et… Mangez de tout avec modération. Et parce que je ne pense pas à moi tout le temps — je pense à d’autres choses, et J’ai des enfants ou des petits-enfants, et je travaille, ça me donne l’énergie dont j’ai besoin.”

Seymour a également décrit sa routine d’entraînement comme “très sporadique” en raison de ses blessures antérieures en tant que danseuse.

“J’essaie de faire battre mon cœur en marchant rapidement au moins trois fois par semaine”, a-t-elle expliqué. “Je m’entraîne aussi avec un entraîneur, et je vais faire environ 20 minutes sur un vélo stationnaire, le vélo de spin, mais sans tourner comme un fou. Je fais ma propre forme, généralement avec des poids aussi. Alors j’essaie faire le haut du corps en même temps que le bas du corps, puis je fais du Pilates et du Gyrotonics, sur lesquels je ne jure plus.

“Donc, les choses qui sont vraiment bonnes pour mon corps particulier, comme le pont et la planche, je peux faire n’importe où dans n’importe quelle chambre d’hôtel ou n’importe où à tout moment. Je n’ai pas besoin d’aller au gymnase pour faire les choses qui sont réellement vraiment bon pour mon corps. Et après avoir été danseur, vous avez une compréhension de la forme. Donc, quand vous vous entraînez, je pense que vous faites très attention à avoir une bonne forme. Alors que certaines personnes se jettent simplement dans le gymnase. Si vous ne le faites pas Si vous n’êtes pas en forme, vous pouvez vous blesser.”