Jane Park, qui est devenue millionnaire à 17 ans, paie Rs 57 Lakh à son petit ami chaque année

Vous avez peut-être souvent rencontré des mots comme spiritisme, amour et plus encore lorsqu’il s’agit de discuter de relations. Cependant, Jane Park, une jeune fille de 26 ans qui est devenue millionnaire à l’âge de 17 ans, a un sens différent à l’amour. Elle était prête à offrir aux hommes un salaire annuel de Rs 57 lakh juste pour être son petit ami.

Le joueur de 26 ans a remporté la loterie EuroMillions en 2013 d’une valeur de Rs 9,45 crores. Elle n’avait que 17 ans à l’époque et est devenue la plus jeune fille à avoir remporté une loterie aussi importante. Elle a fait la une des journaux après avoir proposé un salaire annuel de Rs 57 lakh à quiconque deviendrait son petit ami. Elle a même lancé un site Web où des milliers de garçons ont soumis leurs candidatures.

Park a récemment révélé qu’elle avait retrouvé son amant en publiant une vidéo à ce sujet sur TikTok. La vidéo la montrait en disant: “J’ai découvert l’amour.” Joyeux anniversaire au jeune, a-t-elle écrit dans la légende de la vidéo.

La première relation de Jane Park a cependant pris fin. Elle travaille actuellement comme influenceuse sur les réseaux sociaux, mannequin et compte plus de 2 millions d’abonnés sur Instagram. Elle publie également fréquemment des mises à jour sur son site Web avec de nouvelles vidéos et photos.

Sa vidéo la plus récente mettait en vedette un garçon inconnu avec Jane. Il a également été aperçu dans la baignoire et errant au marché. Jane a également été vue en train d’embrasser l’homme dans une autre vidéo. Les gens ont d’abord supposé que l’homme était peut-être l’un des fans de Jane, mais après avoir vu toutes les images, ils ont pensé le contraire. Jane a ensuite révélé qu’il était son nouveau petit ami et qu’il s’appelait Lee.

Jane Park semble s’amuser beaucoup avec son nouvel ami et s’épanouir en tant qu’influenceuse des médias sociaux et modèle sur Instagram également. Quoi qu’il en soit, son petit ami semble s’amuser aussi.

