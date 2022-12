Jane McDonald révèle pourquoi elle prévoit de ne pas laisser d’argent à ses proches – et ne se réinstallera pas

JANE McDonald a révélé pourquoi elle prévoyait de ne pas laisser d’argent à ses proches – et ne se réinstallerait pas.

La chanteuse et présentatrice de 59 ans a eu le cœur brisé en avril de l’année dernière lorsque son fiancé bien-aimé Ed Rothe est décédé.

Rex

Twitter

Le fiancé de Jane, Ed, est décédé en avril de l’année dernière[/caption]

Jane était auparavant mariée à son ancien manager Henrik et a maintenant ouvert la question de savoir si elle voudrait retrouver l’amour après le décès d’Ed.

S’adressant à Entertainment Daily, elle a déclaré: «La dernière chose que je veux faire est de me réinstaller, car les filles et moi pouvons sortir et faire des choses et aller partout où nous voulons.

« C’est une chose que j’ai apprise avec chagrin. Lorsque vous êtes seul, vous n’avez pas à vous soucier des compromis.

“Je ne dis pas que je n’irai plus jamais à un rendez-vous, mais je suis assez content de ma vie et ça s’est avéré. Je veux dire, j’ai définitivement eu le meilleur [with Ed] et je suis très reconnaissant d’avoir eu le meilleur.

En savoir plus sur Jane McDonald ACCORDER Jane McDonald rend les fans fous en annonçant un nouveau projet passionnant ALLER DE L’AVANT Jane McDonald révèle un changement de vie radical après la mort de son fiancé Eddie d’un cancer

“Donc, les hommes sont très loin dans ma liste et l’ont toujours été, car j’ai toujours été marié à mon travail.”

Jane a également expliqué comment la mort d’Ed est survenue peu de temps après le décès de sa mère.

Elle a déclaré: «J’ai traversé une période très sombre et douloureuse en le perdant lui et ma mère juste avant, mais le soleil recommence à briller pour moi. J’ai dû apprendre à avoir une vie différente.

« Et vous pouvez y aller de deux façons. Vous pouvez soit penser, je vais profiter de ma vie et passer un bon moment, soit je ne le suis pas, et j’ai choisi d’aller dans l’autre sens. Mais la vie est trop courte.

Dans cet esprit, Jane n’a pas de grands projets pour garder de l’argent de côté pour le donner à ses proches lorsqu’elle ne sera plus là.

Elle a déclaré: «Je n’ai aucune intention de laisser de l’argent. Je vais passer beaucoup de temps et passer un bon moment parce que, pourquoi pas ?

“Je m’occuperai de tout le monde, mais je vais m’éclater.”

Twitter

Jane veut juste profiter de la vie et les hommes ne sont pas sa priorité pour le moment[/caption]