Jane McDonald retient ses larmes alors qu’elle révèle un hommage touchant à son défunt mari et sa mère dans une nouvelle série d’émissions de voyage

JANE McDonald a retenu ses larmes en révélant un hommage touchant à son défunt mari et à sa mère dans son émission de voyage sur Channel 5.

La présentatrice très appréciée – qui a malheureusement perdu son fiancé Eddie Rothe à cause d’un cancer en 2021 – a déclaré qu’elle était submergée par “l’émotion” alors qu’elle discutait d’un moment spécial de la série.

Jane, 59 ans, a rejoint les animateurs Alex Jones et Roman Kemp dans l’épisode de jeudi de The One Show pour partager des détails sur le retour de son émission de voyage exotique, qui sera diffusée vendredi soir.

“Maintenant, Jane, parlons de votre nouvelle émission – Holidaying with Jane McDonald”, a déclaré le présentateur Ronan.

“Dis-nous où tu nous emmènes cette fois-ci !”

“Oh, je vais au Mexique !” Jane a répondu avec enthousiasme. “Le Mexique cette semaine, puis Chypre la semaine d’après.”

L’ancienne chanteuse de croisière a réfléchi à ses récents voyages et l’a décrit comme un “tonique”.

Elle poursuit : « J’ai fait des choses fantastiques, j’ai laissé partir des petites tortues, j’ai vu un cow-boy mexicain très sexy jouer au polo !

“Ah, c’était sympa ! Je n’ai pas fait de balade à cheval, mais vous savez que le souvenir de cela était vraiment merveilleux.”

Mais après un clip émotionnel, Jane a commencé à s’étouffer et s’est rapidement excusée.

L’extrait d’un épisode à venir a vu Jane relâcher des bébés tortues dans la mer – les anciennes Loose Women ont nommé les nouveau-nés d’après son défunt partenaire et sa mère en leur mémoire.

Alex a dit: “Nous avons un clip, vous avez mentionné les tortues – nous pouvons le voir ici, c’est vraiment magnifique.”

“Regardez-les, ils essaient de sortir !”

Jane a révélé: “J’appelle un Ed et un Jean, après mon défunt partenaire et ma mère.”

Le chanteur a eu les larmes aux yeux et a déclaré: “Vous n’avez aucune idée à quel point cela est spécial.

“Et nous arrivons à les libérer, je suis assez ému.”

De retour au studio de la BBC, Alex a jailli : “Ils sont tellement adorables, n’est-ce pas ?” tandis que Ronan a souligné: “C’était un moment assez spécial pour vous.”

“Eh bien, c’était le cas”, a répondu Jane. “Parce que je viens de perdre mon partenaire et ma mère en même temps…”

Alors que sa voix se brisait, Jane a poursuivi: «Désolé, ma gorge est allée là-bas, le fait toujours quand je parle d’eux.

“Et j’ai juste pensé:” C’est une nouvelle vie – sortez “et… vous devez juste penser qu’à la fin de quelque chose vient quelque chose de beau, une nouvelle vie et c’est ce dont nous devons tous nous souvenir.

“Donc, c’était assez émouvant pour moi et ils sont tous descendus dans l’océan, donc j’étais si heureux de les voir partir.”

Jane a été dévastée lorsque son fiancé Eddie est décédé en avril dernier après avoir reçu un diagnostic de cancer du poumon.

La chanteuse a récemment annoncé un changement radical après avoir été laissée seule dans la maison qu’elle partageait avec son fiancé.

Elle a invité sa copine de longue date Sue, 71 ans, à emménager dans “une partie de” son bungalow car les deux femmes vivaient seules.

Jane a également parlé de sa lutte contre la vie après le décès d’Eddie – et a remercié sa famille de l’avoir aidée à traverser cette période difficile.

«J’étais un gâchis, mais ils m’ont juste fait traverser ça. Ils l’ont vraiment fait. Vous pouvez trouver l’amour de différentes manières – cela peut être un animal de compagnie, cela peut être vos fans, cela peut être votre famille ou vos amis… “, a-t-elle poursuivi.

“Quand tu perds beaucoup d’amour – j’ai perdu ma mère et Ed – et que tu penses juste, ‘Je ne remplirai plus jamais ce trou’ mais tu le fais.

« Ça vient d’ailleurs, et c’est pourquoi il faut laisser entrer la lumière et c’est ce que je fais.

« Je viens de prendre du recul par rapport aux tournées depuis quelques années parce que c’est un travail difficile. Parfois, vous devez prendre du recul et faire de la place pour que de grandes choses se produisent.

« C’est ma devise dans la vie. Vous devez parfois faire en sorte que les choses se produisent, et ma vie au cours des sept dernières années a été tournée, enregistrement, télévision, enregistrement, et c’est juste resté constant.

