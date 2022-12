Jane McDonald rend les fans fous en annonçant un nouveau projet passionnant dans une image rayonnante

JANE McDonald a rendu les fans fous en annonçant qu’elle reviendrait sur nos écrans.

La présentatrice de télévision, 59 ans, a révélé qu’elle jouerait dans les chants de Noël d’ITV cette année.

L’épisode festif sera diffusé le soir de Noël qui sera animé par la princesse de Galles, Kate Middleton, à l’abbaye de Westminster.

Jane rayonnait pour une photo devant un arbre décoré d’arcs et de boules rouges.

L’ancienne star de Loose Women a écrit : « Je me sens très festive alors que je filme pour l’émission Christmas Carols d’ITV ! Regardez-le cette veille de Noël.

Les fans de Jane ont été ravis de la nouvelle et l’ont suppliée de chanter une chanson festive dans l’émission.

L’un d’eux a écrit : « Tout le monde en aura marre du football d’ici là, alors c’est bon de savoir qu’il y a quelque chose de décent à regarder à la télévision la veille de Noël. Au plaisir de vous voir alors.

Un autre a posté: “J’espère que vous chantez Holy Night, c’était incroyable aux concerts de Noël.”

“J’ai vraiment hâte de vous voir le soir de Noël Jane. Soyez bénis », a déclaré un troisième.

Un quatrième a déclaré: “Oh adorable, comptez sur moi pour aimer vos émissions de télévision, en particulier Noël, beaucoup d’amour.”

Quelqu’un d’autre a commenté: “Tu as l’air bien Jayne, nous avons besoin de programmes de croisière amusants, filme ma fille”

Un a jailli: Enfin quelqu’un de fabuleux à regarder, adorez vos programmes “,

“Salut Jeanne ! J’ai tellement hâte de regarder ça la veille de Noël », a ajouté un autre fan enthousiaste.

L’annonce de Jane intervient après qu’elle s’est récemment ouverte sur un changement de vie dramatique après la mort de son fiancé Eddie Rothe d’un cancer l’année dernière.

Elle est apparue sur Loose Women le mois dernier et a révélé comment elle avait fait emménager avec elle sa copine et ancienne choriste Sue Ravey dans sa maison du Yorkshire.

Elle a dit au panel d’ITV qu’elle avait arrêté de tourner pour se détendre davantage à la maison : “Mon amie Sue vient de dire : ‘Je ne peux plus faire ça’ et cela m’a fait penser : ‘En fait, qu’est-ce qu’on veut faire maintenant ?’

“Nous sommes descendus du bus de tournée à cinq heures et demie un matin et le soleil était levé et nous n’avions pas dormi de la nuit, la circulation était vraiment mauvaise, et elle m’a juste regardé et a dit:” Qu’est-ce qu’on fait? A notre âge ?

« J’ai dit : ‘Parlez pour vous !’ Mais je ne pense pas que je l’abandonnerai un jour. Je prends juste du recul pendant un moment.

Jane a également parlé de sa lutte contre la vie après le décès d’Eddie – et a remercié sa famille de l’avoir aidée à traverser cette période difficile.

«J’étais un gâchis, mais ils m’ont juste fait traverser ça. Ils l’ont vraiment fait. Vous pouvez trouver l’amour de différentes manières – cela peut être un animal de compagnie, cela peut être vos fans, cela peut être votre famille ou vos amis… “, a-t-elle poursuivi.

“Quand tu perds beaucoup d’amour – j’ai perdu ma mère et Ed – et que tu penses juste, ‘Je ne remplirai plus jamais ce trou’ mais tu le fais.

« Ça vient d’ailleurs, et c’est pourquoi il faut laisser entrer la lumière et c’est ce que je fais.

« Je viens de prendre du recul par rapport aux tournées depuis quelques années parce que c’est un travail difficile. Parfois, vous devez prendre du recul et faire de la place pour que de grandes choses se produisent.

« C’est ma devise dans la vie. Vous devez parfois faire en sorte que les choses se produisent, et ma vie au cours des sept dernières années a été tournée, enregistrement, télévision, enregistrement, et c’est juste resté constant.

L’année dernière, Jane a fondu en larmes sur Loose Women alors qu’elle parlait pour la première fois de la mort de son fiancé Eddie.

Le fiancé de Jane, Eddie Rothe, est décédé d'un cancer l'année dernière



Elle a révélé comment elle avait fait emménager sa copine et ancienne choriste Sue Ravey dans sa maison du Yorkshire.