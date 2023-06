Jane McDonald rayonne lors des répétitions avant de remplacer Phillip Schofield en tant que nouvel hôte des British Soap Awards

JANE McDonald était tout sourire lors des répétitions des British Soap Awards après avoir succédé à Phillip Schofield.

Le Sun a révélé en exclusivité que la star de la télévision lauréate du prix BAFTA interviendra pour animer les prix à la place de Phillip Schofield.

Rex

Rex

Rex

Maintenant, Jane, 60 ans, a été photographiée rayonnante sur le plateau des British Soap Awards, qui auront lieu ce soir.

Jane, qui a déjà présenté Loose Women et plus récemment son émission My Yorkshire, pouvait être vue rayonnante alors qu’elle posait pendant les répétitions.

La star a même pris un selfie, tout en arborant une tenue décontractée avant l’événement étoilé.

Jane s’est également assise parmi les sièges vides du public, tracés avec des pancartes pour l’éventail d’invités exclusifs qui arriveront plus tard dans la soirée.

Cela vient après que Phillip, 61 ans, a annoncé la semaine dernière qu’il avait complètement quitté ITV.

Y compris la remise des prix, qu’il anime depuis 2006.

Jane s’est rendue sur les réseaux sociaux pour s’extasier sur son nouveau rôle de présentatrice, écrivant à ses fans : « Je suis tellement excitée d’être cette année l’hôte des British Soap Awards !!

« J’AIME mes savons, alors ce n’est qu’un rêve devenu réalité.

« J’ai hâte de voir tous nos merveilleux savonniers nominés et de célébrer leur travail acharné avec eux ! Vivement les récompenses ! Mardi, 20h, ITV & ITVX.

Phillip a pris la décision choquante de quitter la remise des prix après qu’il a été révélé qu’il avait eu une liaison avec un employé beaucoup plus jeune d’ITV – après avoir été exclu de This Morning.

Les British Soap Awards ont maintenant supprimé toute mention de Phillip de leur site officiel, malgré sa longue histoire d’accueil de l’émission.

La sortie de Phillip a été confirmée après des semaines de spéculations sur son avenir et une querelle avec la co-animatrice Holly Willoughby.

L’ancien présentateur de This Morning a depuis rompu son silence en approchant The Sun pour une interview.

Malgré le drame entourant l’événement, les fans sont ravis que la star de Cruising with Jane McDonald prenne le relais.

Un fan a écrit sur les réseaux sociaux : « Je suis tellement fier de vous, Jane babes, je vous aime. »

Un autre s’est exclamé: « Félicitations Jane, je vais le regarder maintenant que vous présentez. »

Louis Bois

Phillip Schofield a rompu son silence dans une interview avec The Sun[/caption] Getty

La présentatrice du Yorkshire a reçu une vague de soutien concernant son nouveau rôle[/caption]