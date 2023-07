Jane McDonald partage une mise à jour passionnante avec les fans après l’absence de la télévision

Jane McDonald, la favorite des fans de THE Gogglebox, « excite » ses followers après avoir annoncé son retour à la populaire émission télévisée la semaine prochaine.

Jane McDonald, 60 ans, a révélé dans un post sur Instagram qu’elle sera de retour à la télévision plus tôt que prévu alors que le tournage de Celebrity Gogglebox commence.

Instagram/@thejanemcdonald

Jane a annoncé son retour à Gogglebox sur Instagram[/caption] Instagram/@thejanemcdonald

Sue Ravey et Jane McDonald lors de la tournée Making Memories en 2017[/caption]

Jane a publié trois retours intimes d’elle et de sa partenaire Gogglebox dans le crime, Sue Ravey, 71 ans, lors de sa tournée Making Memories en 2017.

Sur la première photo, on voit Jane portant un deux pièces crème étincelant « superbe » avec un collier de perles et un visage plein de glamour alors qu’elle s’accroche à Sue, qui est assise dans une tenue noire découpée brillante tout en tenant le micro près de sa bouche et regardant vers le bas.

Jane tient toujours Sue sur la deuxième photo alors qu’elles se font face, Sue souriant maintenant à Jane, qui la regarde avec admiration.

Dans son dernier cliché, la chanteuse de soixante ans est photographiée en train d’éclater de rire tandis que Sue regarde de l’autre côté alors qu’elle reste assise.

Dans sa légende, Jane a déclaré: « Sue et moi – toujours en train de rire! Nous avons filmé à nouveau pour Celebrity Gogglebox – prochain épisode ce vendredi, 21h sur @channel4 (Photos de ma tournée 2017 Making Memories.) »

Les fans ont rapidement commenté alors que l’un d’eux écrivait: «Vous êtes brillants tous les deux sur Gogglebox. Vous avez besoin de votre propre spectacle. Les amitiés comme la vôtre ne se produisent pas souvent et valent leur pesant d’or. «

Une deuxième personne a sous-entendu : « Vous êtes tellement drôles tous les deux. J’aimerais que vous ayez une émission de chat, ce serait hilarant »

Un troisième a écrit: « J’adore ton costume Jane. Et j’aime quand toi et Sue chantez ensemble et que vous êtes tous les deux géniaux sur Gogglebox «

Un quatrième a exprimé: « Je vous aime tous les deux sur Gogglebox »

Un cinquième a déclaré: « Je vous aime tous les deux sur Gogglebox, faites-moi hurler tous les deux, un ajout bienvenu »

Le duo est ami depuis de nombreuses années et les fans ont clairement indiqué qu’ils appréciaient pleinement les deux à l’écran ensemble.

Celebrity Gogglebox est sur Channel 4 à 21 h le vendredi 9 juillet 2023.

Getty