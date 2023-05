JANE McDonald avait l’air incroyable alors qu’elle profitait du soleil au Cap-Vert.

Le présentateur de télévision est dans une autre aventure.

Jane, 60 ans, a parcouru 350 milles au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest jusqu’à l’archipel du Cap-Vert.

Partageant un aperçu de son voyage sur Instagram, l’ancienne star de Loose Women était tout sourire alors qu’elle profitait du soleil.

Jane pouvait être vue rayonnante pour la caméra avec ses mèches brunes attrapées par une brise de plage.

La star arborait un ensemble coloré à motifs et associait le look à un maquillage d’apparence naturelle et à un rouge à lèvres rose.

En arrière-plan, on pouvait voir un ciel bleu époustouflant et un océan étincelant.

Jane a également posé pour un deuxième cliché, où elle a incliné son visage vers le ciel et a secoué des lunettes de soleil – appréciant clairement le temps.

Elle a légendé le message: «Rejoignez-moi, ce jeudi à 20 heures sur Channel 5, alors que je voyage vers l’archipel du Cap-Vert, à 350 milles au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest.

“Je vais explorer l’île préservée de Sal à vélo, vivre un mirage, nager dans un lac salé au centre d’un volcan et plus encore!”

Les fans du présentateur amoureux des voyages ont afflué vers les commentaires pour partager leurs éloges, avec un écrit: « J’ai l’air magnifique Jane! »

Un deuxième a jailli: « J’adore les robes colorées. »

Un autre a écrit: « J’adore vos programmes et toutes vos tenues fabuleuses. »

Cela vient après que Jane se soit lancée dans un voyage exotique aux Seychelles.

Pour promouvoir le spectacle, Jane a été photographiée dans un maillot de bain bleu avec un motif de taches blanches.

Elle a écrit sur les réseaux sociaux: « Rejoignez-moi alors que je visite les belles plages de Mahé, faites de la plongée avec tuba avec des défenseurs de l’environnement et faites une excursion dans l’incroyable marché de la capitale, Victoria. »

