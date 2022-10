Jane McDonald fait une annonce choquante après que la nouvelle qu’elle a “rejoint le gouvernement de Rishi Sunak” est devenue virale

JANE McDonald a remis les pendules à l’heure suite à une farce sur Internet qui semblait annoncer qu’elle faisait partie du gouvernement de Rishi Sunak.

La chanteuse et star de la télévision s’est rendue sur Twitter pour mettre fin à la farce en ligne avec un message très clair.

L’affiche en question montrait une photo d’une Jane souriante à côté de la légende: “La députée RT Hon Jane McDonald nommée secrétaire d’État aux navires de croisière et au divertissement.”

Jane a pu voir le côté drôle de la blague et a même admis que certains de ses fidèles fans et followers pensaient que c’était réel et qu’elle faisait la transition vers la politique.

La star pétillante a écrit: “C’est hilarant! Un certain nombre de personnes m’ont contacté pour me féliciter – juste pour confirmer que ce n’est pas réel.

“Quelqu’un l’a mis sur les réseaux sociaux comme une blague !”

Les partisans de Jane n’ont pas tardé à commenter la farce, l’auteur de la blague ayant lui-même quelque chose à dire.

Ils ont écrit: “Oh, Jane, j’ai fait ça et quel honneur d’obtenir l’approbation (je pense!)”

Un autre fan a déclaré: “Peu importe le secrétaire d’État, vous feriez un meilleur Premier ministre que certains que nous avons eu ces dernières années.”

Un troisième fan a fait remarquer: “J’adore ça, dommage que ce ne soit pas vrai.”





Alors qu’un autre fan adorateur a apporté tout son soutien à Jane en disant: “Je voterais pour toi Jane.”

Jane a récemment annoncé qu’elle tournait à nouveau après avoir pris une courte pause sous les feux de la rampe.

S’adressant à la star de Loose Women, Kaye Adams, sur son podcast How To Be 60, Jane a admis à l’époque: «Je vais beaucoup mieux que lorsque j’étais sur Loose Women. Je peux parler de lui maintenant et je me sens bien d’avoir passé ce moment incroyable avec lui.

La star de Crusing with Jane McDonald a poursuivi: “Et c’est drôle, nous devrions parler de retraite parce qu’il a pris sa retraite à 59 ans. Et a dit, je vous promets que lorsque vous arriverez à cet âge, vous verrez une différence. Et j’ai. Nous avions donc beaucoup de plans.

“Et je pense que cela fait également partie du chagrin, c’est que vous traversez le chagrin normal et le moment terrible, terrible, puis vous pleurez la vie que vous pensiez avoir.”

