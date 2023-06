Jane McDonald étourdit en robe de velours rouge alors qu’elle remplace Phillip Schofield en tant qu’hôte des British Soap Awards

JANE McDonald a été stupéfaite dans une robe de velours rouge alors qu’elle remplaçait Phillip Schofield en tant qu’hôte des British Soap Awards.

Plus tôt cette semaine, The Sun a révélé en exclusivité comment Jane, 60 ans, était intervenue pour accueillir la cérémonie annuelle pour la première fois après que Phillip, 61 ans, a annoncé qu’il avait complètement quitté ITV et la remise des prix, qu’il anime depuis 2006.

Jane a tout mis en œuvre pour son rôle d’animatrice, montrant sa silhouette enviable dans une robe moulante en velours rouge foncé.

Il comportait une encolure légèrement dégagée et des manches trois-quarts.

Son look glamour était en accord avec les stars du savon elles-mêmes, qui portaient des robes saisissantes sur le tapis rouge à leur arrivée samedi soir.

La star très appréciée est surtout connue pour sa série Channel 5 Cruising With Jane et son rôle précédent dans Loose Women d’ITV.

Avant d’accueillir les prix, Jane a déclaré: «Oh mon dieu… tout le monde sait à quel point j’AIME mes savons, cette année, j’ai été honorée d’être mentionnée dans Corrie, EastEnders et Emmerdale, donc ce n’est qu’un rêve devenu réalité.

« J’ai hâte de voir tous nos merveilleux nominés pour le savon et de célébrer leur travail acharné avec eux – continuez les prix, j’ai hâte. »

La semaine dernière, Phillip a pris la décision choquante de quitter la cérémonie de remise des prix après qu’il a été révélé qu’il avait eu une liaison avec un employé beaucoup plus jeune d’ITV – juste une semaine après avoir été renvoyé de This Morning.

Suite à son annonce en tant qu’animatrice, Jane s’est tournée vers les médias sociaux pour partager davantage son enthousiasme avec les fans.

Ils étaient tout aussi ravis, avec un écrit : « C’est tout simplement la meilleure nouvelle de tous les temps, félicitations Jane. Wow, je ne vais certainement pas manquer ça.

« Oh Jane, tu es le choix parfait ; Je ne peux vraiment pas attendre », a fait écho un second.

Un troisième a posté: « Bonne nouvelle que quelqu’un qui aime les savons va le faire. »

